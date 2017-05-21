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09:45 kuralına uymayan adaylar sınava giremedi

ÖSYM'nin ısrarlı uyarılarına rağmen 9:45 kuralına uymayan adaylar, KPSS sınavına alınmadı.

21.05.2017 - 11:02
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) uygulanan, adayların sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınması kuralı kapsamında, geç kalanlar Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) katılamadı.

Ankara'da sınava geç kalan bir aday, sınava alınmamasına tepki göstererek giriş belgesini yırtıp fakülte binasından ayrıldı.

09:45 kuralına uymayan adaylar sınava giremedi

09:45'TE KAPILAR KAPATILDI

Kamudaki A grubu kadrolar ile öğretmenlik için yapılan KPSS'nin ilk oturumu saat 10.00'da başladı. Adaylar, sınav binalarına, yapılan aramaların ardından alındı.

ÖSYM'nin "sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işleminin tamamlanacağına" ilişkin kuralı kapsamında, saat 09.45'te kapılar kapatıldı. Bu saatten sonra gelen adaylar ise sınava giremedi.

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