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1 asker FETÖ'den tutuklandı

FETÖ'den gözaltına alınan 6 muvazzaf askerlerden 1’i tutuklanırken 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA | 09.06.2018 - 01:18..
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DQ

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle mücadele kapsamında ankesörlü/kontörlü telefon hattından ardışık aranan askerlere yönelik eş zamanlı operasyon yapmıştı.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Karabük merkezli, Artvin, İstanbul, Hatay, Edirne, Muş, Diyarbakır, Ankara, Tunceli ve Malatya’da yapılan operasyon kapsamında 11 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Firari olarak aranan bir askerin daha yakalanmasından sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.B., A.Y., F.D., G.Ö. ve İ.U. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari olan 2 askeri yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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