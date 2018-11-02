Benzine indirim

Bursa'dan, arabanın arkasına bağlanarak yolda koşturulan at tepkilere neden oldu.

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Bakan Ersoy: Müze fiyatları uygun

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Müze gelirlerimizin belli bir kısmını önümüzdeki seneden itibaren tanıtıma ayırıyoruz. Ayda bir müze ziyaret etseniz ortalama 6 lira oluyor" dedi.