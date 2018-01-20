1 dakikada 35 bin liralık telefon çalan hırsızlar

Dün gece İzmit Ömerağa Mahallesi'ndeki bir cep telefonu mağazasının önüne otomobille gelen 4 kişi, mağazanın kepengini ve camlarını levye ile kırarak içeriye girdi.

1 DAKİKADA 35 BİN LİRALIK TELEFON ÇALDILAR

Mağaza içerisindeki cep telefonlarını üzerlerine takılı olan alarm sistemleriyle beraber söken hırsızlar, 1 dakika içerisinde yaklaşık 35 bin TL değerindeki 13 cep telefonunu çaldı. soruşturma başlatan polis, Mobese ve plaka takip sistemini inceleyerek otomobilin plakasını belirledi.

4 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ YAKALANDI

Polis, İstanbul Bahçelievler'de bir eve düzenlediği baskınla 22 yaşındaki S.K. ile 22 yaşındaki İ.D.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından 2 kişi adliyeye sevk edildi. Polis, olaya karıştıkları belirlenen diğer 2 kişiyi yakalamak için ise çalışmalarını sürdürüyor.