1 dolarla evlenen Kenyalı çifte telli duvaklı düğün

Wilson ve Ann Mutura çifti, kendileri için 14 Şubat Sevgililer Günü'nde düzenlenen lüks düğünle ikinci kez dünya evine girdi.

1 DOLARLIK ALYANSLARI DA YENİLERİYLE DEĞİŞTİRİLDİ

BBC'nin haberine göre, bu kez gelinlik ve damatlık giyen Mutura çifti, 1 dolarlık çelik alyanslarını da yenileriyle değiştirdi. Başkent Nairobi'deki lüks bir salonda yapılan ikinci düğünün 35 bin dolara mal olduğu tahmin ediliyor.

DÜĞÜN ELEŞTİRİLDİ

Ancak lüks düğün, Kenyalı sosyal medya kullanıcılarının tepkisine yol açtı. Sosyal medya kullanıcıları, organizatörlere çifte maddi destek sağlamak yerine neden düğün için bu kadar çok para harcadıklarını sordu.

"ÇEŞİTLİ TEKLİFLER VERİLDİ, HERKESİN HAYALİNDE BİR DÜĞÜN VARDIR"

Düğünün baş organizatörü Aaltonen Jumba, sorulara "Çifte finansal anlamda zaten yardım yapılmıştı. Farklı kişiler, farklı hediyeler verdi. Kendilerine sera çiftliği, balayı tatili ve iş kurmak için para sözü verildi. Peki neden bir de düğünleri olmasın? Herkesin hayalinde bir düğün vardır." yanıtını verdi.

ÇOK SAYIDA HAYIRSEVER KATKIDA BULUNDU

Jumba, çok sayıda hayırseverin katkıda bulunduğu düğün için harcanan paranın miktarını hesaplamanın zor olduğunu kaydetti.