1 haftada 261 kaçak göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığının düzensiz göçle mücadelesi aralıksız sürüyor.

Müdahale edilen 7 olaydan 4'ü Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, diğerleri ise Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahasında gerçekleşti.

1 HAFTADA 261 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Kuşadası, Sığacık, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimler yapan ekipler; Çeşme, Ayvacık ve Özdere'deki 4 olayda 181, Didim'de 47, Gelibolu'da bir, Kaş'ta da 33, toplamda 261 kaçak göçmen Türk karasularında yakalandı.

Göçmenlerden 132'si karada yakalandı.