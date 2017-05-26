taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.713
USD
3,5738
EURO
4,0022
ALTIN
144,54
PETR
51,2500

1 haftada 45 terörist öldürüldü

Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Erzurum ve Ardahan'da gerçekleştirilen operasyonlarda 45 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

26.05.2017 - 08:18
  1. Haberler
  2. İç Haber

TSK

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı sürdürülen mücadele ile Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

18-25 MAYIS BİLANÇOSU

Bu kapsamda, Şırnak Beytüşşebap, Bestler-Dereler ve Cudi Dağı, Hakkari Yüksekova, Diyarbakır Dicle, Erzurum Şenkaya ve Ardahan Göle bölgelerinde 18-25 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 45 terörist etkisiz hale getirildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlarda 3 roketatar, 5 makineli tüfek, 13 piyade tüfeği, 43 el bombası ve 27 el yapımı patlayıcı (EYP), yaklaşık 2 bin kilogram amonyum nitrat, 110 kilogram TNT ve 4 kilogram A4 patlayıcı, 5 binin üzerinde hafif silah mühimmatı ve çok miktarda EYP yapımında kullanılan kablo ve fünye ele geçirildi.

Tespit edilen el yapımı patlayıcıların imha edildiği operasyonlarda, teröristlerce kullanılan 26 sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi.

Son bir haftada düzenlenen operasyonlar sırasında 6 asker ve bir güvenlik korucusu şehit oldu, 15 asker yaralandı.

ÖRGÜTE AĞIR DARBELER

Bilgilendirmede, operasyonlar sonucunda bölücü terör örgütüne ağır darbeler indirildiği vurgulandı. Yürütülen başarılı ve kararlı operasyonlar ile tespit edilen sığınaklarda ele geçirilen silah, mühimmat, teçhizat ve yaşam malzemeleriyle örgütün lojistik desteğine son dönemdeki en büyük kayıplar verdirildiği kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
Interpol'ün aradığı İngiliz Marmaris'te bulundu
Interpol tarafından 3 haftadır kayıp olarak aranan İngiliz 63 yaşındaki Lynn Fitzgerald, Marmaris’deki 3 yıldızlı bir otelde bulundu.
Adana'da 'Karpuz Festivali'
Adana Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Karataş Belediyesi iş birliğiyle "Karpuz Festivali" düzenlendi.
İstanbul'da drone destekli uyuşturucu operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 ilçedeki 50 adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Akdeniz'de deprem
Akdeniz'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'ın Cumuhurbaşkanı Erdoğan ve May'e bakışı

Trump'ın Cumuhurbaşkanı Erdoğan ve May'e bakışı

113
Mustafa Ceceli ve Sinem Ceceli boşandı

Mustafa Ceceli ve Sinem Ceceli boşandı

44
MİT'in 15 Temmuz raporu komisyona ulaştı

MİT'in 15 Temmuz raporu komisyona ulaştı

10
Zuckerberg'e fahri hukuk doktorası

Zuckerberg'e fahri hukuk doktorası

10
Trump: Almanlar kötü, çok kötü

Trump: Almanlar kötü, çok kötü

13
First Lady'lerin aile fotoğrafındaki tek erkek

First Lady'lerin aile fotoğrafındaki tek erkek

0
ABD uçakları Irak ve Suriye'de sivilleri vurmaya devam ediyor

ABD uçakları Irak ve Suriye'de sivilleri vurmaya devam ediyor

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM