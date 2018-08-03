1 haftada 54 teröristin işi bitirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetlerince, yurt içinde ve dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.
YURT DIŞINDA 23 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Buna göre, 27 Temmuz-2 Ağustos'ta terör örgütü PKK/KCK'nın barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Siirt ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlarda 4'ü sözde lider kadroda olmak üzere, yurt içinde 31, yurt dışında 23 olmak üzere 54 terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyonlarda 31 piyade tüfeği, iki tabanca, 3 bin 668 muhtelif hafif silah mühimmatı, 9 RPG-7 roketatar mühimmatı, 9 el bombası, 10 telsiz, 300 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.
Ayrıca el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen 15 LPG tüp ele geçirildi ve 10 el yapımı patlayıcı imha edildi.