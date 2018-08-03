1 haftada 54 teröristin işi bitirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetlerince, yurt içinde ve dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

YURT DIŞINDA 23 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ