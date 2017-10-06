taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.961
USD
3,6175
EURO
4,2356
ALTIN
147,56
PETR
56,7400

1 haftada 68 terörist etkisiz hale getirildi

28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 68 terörist öldürüldü.

06.10.2017 - 10:21
  1. Haberler
  2. İç Haber

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Hakkari, Şırnak, Siirt ve Diyarbakır'ı teröristlerden temizlemek amacıyla yürütülen operasyonlara devam edildi.

Bu kapsamında, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde (İncebel ve Kato dağları), Cizre ve Silopi ilçeleri, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi (Alandüz-İkiyakalar), Siirt'in Baykan ve Eruh ilçeleri ve Diyarbakır'ın Lice ve bazı ilçelerinde operasyon düzenlendi.

68 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyonlarda, 68 terörist etkisiz hale getirildi, 63 piyade tüfeği, bir doçka uçaksavar makinalı tüfek, iki makinalı tüfek, bir keskin nişancı tüfeği, 3 roketatar, iki makinalı tabanca ve 6 tabanca olmak üzere toplam 78 silah, 55 el bombası, 7 mayın, 3 bin 719 hafif silah mühimmatı, 238 uçaksavar mühimmatı, bir adet 81 milimetrelik havan mühimmatı, 26 adet RPG-7 roketatar roketi, 45 şarjör, 238 kilo amonyum nitrat, 400 gram tahrip kalıbı, iki el dürbünü, 5 telsiz ve 79 tüp ele geçirildi.

1 haftada 68 terörist etkisiz hale getirildi

PATLAYICILAR İMHA EDİLDİ

Ayrıca operasyonlarda 22 el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi. Teröristler tarafından kullanılan 62 silah mevzisi, sığınak, barınak, mağara ve depo tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

İlginizi Çekebilir
TANAP doğalgazı Azerbaycan'dan Avrupa'ya taşıyacak
Albayrak, TANAP projesi Çanakkale Boğazı denizaltı geçiş çalışmalarının yapıldığı gemide incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Mühürlü lokalde kumar oynattılar
Eskişehir'de kumar oynatıldığı için mühürlenen dernek lokalinde mühür sökülerek tombala oynayan 90 kişiye para cezası kesildi.
Servis vagonu yandı, yolcular görüntü çekti
Adana tren garı itfaiye yangına müdahale ederken, bazı yolcular rayların kenarında cep telefonuyla görüntü çekmeye çalıştı.
Komutanlardan sınır birliklerinde inceleme
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla Van'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Melih Gökçek'in sahte hesabı Abdülkadir Selvi'yi şaşırttı

Melih Gökçek'in sahte hesabı Abdülkadir Selvi'yi şaşırttı

88
Edip Uğur istifa iddialarına cevap verdi

Edip Uğur istifa iddialarına cevap verdi

66
Kılıçdaroğlu'nun oğlu yemin etti

Kılıçdaroğlu'nun oğlu yemin etti

416
Koenigsegg Bugatti'nin dünya hız rekorunu kırdı

Koenigsegg Bugatti'nin dünya hız rekorunu kırdı

68
İspanya sermayesi Katalonya'dan çekiliyor

İspanya sermayesi Katalonya'dan çekiliyor

36
Almanya'da Bavyera Eyaleti bağımsızlığa hazırlanıyor

Almanya'da Bavyera Eyaleti bağımsızlığa hazırlanıyor

214
Rumlara sığınan FETÖ'cünün kimliği belli oldu

Rumlara sığınan FETÖ'cünün kimliği belli oldu

99
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM