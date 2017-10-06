1 haftada 68 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Hakkari, Şırnak, Siirt ve Diyarbakır'ı teröristlerden temizlemek amacıyla yürütülen operasyonlara devam edildi.

Bu kapsamında, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde (İncebel ve Kato dağları), Cizre ve Silopi ilçeleri, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi (Alandüz-İkiyakalar), Siirt'in Baykan ve Eruh ilçeleri ve Diyarbakır'ın Lice ve bazı ilçelerinde operasyon düzenlendi.

68 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyonlarda, 68 terörist etkisiz hale getirildi, 63 piyade tüfeği, bir doçka uçaksavar makinalı tüfek, iki makinalı tüfek, bir keskin nişancı tüfeği, 3 roketatar, iki makinalı tabanca ve 6 tabanca olmak üzere toplam 78 silah, 55 el bombası, 7 mayın, 3 bin 719 hafif silah mühimmatı, 238 uçaksavar mühimmatı, bir adet 81 milimetrelik havan mühimmatı, 26 adet RPG-7 roketatar roketi, 45 şarjör, 238 kilo amonyum nitrat, 400 gram tahrip kalıbı, iki el dürbünü, 5 telsiz ve 79 tüp ele geçirildi.

PATLAYICILAR İMHA EDİLDİ

Ayrıca operasyonlarda 22 el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi. Teröristler tarafından kullanılan 62 silah mevzisi, sığınak, barınak, mağara ve depo tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.