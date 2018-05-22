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1. İstanbul Müzeler Çalıştayı başladı

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl ilki düzenlenen İstanbul Müzeler Çalıştayı başladı.

AA | 22.05.2018 - 16:54..
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Pera Müzesi Müdürü Özalp Birol'un başkanlığını üstlendiği oturumda, Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Ayşe Erdoğdu, müzede yapılan yeni uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Ayşe Erdoğdu, Topkapı Sarayı'nın 2000 yılının başına kadar Babüsselam kapısından Mabeyn kapısına kadar sınırlı bir alanda hizmet verdiğini, sarayın asıl kurulduğu alanın ise 700 bin metrekare olduğunu söyledi.

"RESTORASYON BİTMEK ÜZERE"

Gülhane hastanelerinin 2000 yılında Topkapı Sarayı Müzesi'ne tahsis edildiğini aktaran Ayşe Erdoğdu, "Gülhane hastaneleri, Topkapı Sarayı'nda yeterince sergilenemeyen ya da hiç sergilenemeyen koleksiyonların sergi salonu olarak projelendirildi ve projeleri bitti. Şu anda restorasyonu sona gelmiş durumda. Yakın bir zamanda ziyarete açılacak" dedi.

1. İstanbul Müzeler Çalıştayı başladı

İstanbul Müzeler Çalıştayı, yarınki oturum ve Beşiktaş kazıları gezisiyle son bulacak.

1. İstanbul Müzeler Çalıştayı başladı

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