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1 kişi Adana'da iki otomobile takip cihazı taktı

Adana'da kimliği belirlenemeyen bir kişi, iki aracın altına takip cihazı takarak ortalıktan kayboldu.

AA | 25.05.2018 - 04:05..
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Adana'nın Çukurova ilçesinde 2 aracın alt kısmına kimliği belirsiz bir kişi tarafından bir cisim yerleştirildiği ihbarı polisi alarma geçirdi. Harekete geçen polis, inceleme sonrasında cisimlerin takip cihazı olduğunu belirtti.

1 kişi Adana'da iki otomobile takip cihazı taktı

1 kişi Adana'da iki otomobile takip cihazı taktı VİDEO

BOMBA İMHA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Cisimlerin patlayıcı madde olma ihtimali üzerine olay yerine Bomba İmha Şube Müdürlüğü ekiplerinin gelmesi istendi.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından, üzerinde "flash bellek" girişi olduğu tespit edilen cisimlerin takip cihazı olduğu belirlendi.

Her iki aracın da aynı kişiye ait olduğunu belirleyen ekipler, eşkali tespit edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

1 kişi Adana'da iki otomobile takip cihazı taktı

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