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1 liraya 180 kilometre giden yerli araç ürettiler

Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, 1 lira ile 160-180 kilometre yol kat edebilen ve tamamen yerli elektrikli araç üretti.

İHA | 26.09.2018 - 16:53..
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1 liraya 180 kilometre giden yerli araç ürettiler

Bozok Üniversitesi bünyesinde kurulan 3M Elektro Topluluğu tarafından tüm aksamları yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından olan elektrikle çalışan araç üretildi.

Aracın motoru, motor kontrolcüsü, batarya yönetim sistemi, yerleşik şarj birimi, araç kontrol sistemi ve telemetri (haberleşme) sistemi ve bunların yazılımları tamamen öğrenciler tarafından üretildi.

1 liraya 180 kilometre giden yerli araç ürettiler

MALİYETİ 4 BİN LİRA

Toplam ağırlığı 131 kilogram olan araç, 100 kilometre hızın üzerine çıkabiliyor ve 1 Türk Lirası’na 160-180 kilometre arası yol kat ediyor. Yaklaşık 4 bin lira harcanan araç, Uluslararası olan Shell Eco Maraton Türkiye yarışında kendi kategorilerinde 5’incilik ödülünü aldı.

1 liraya 180 kilometre giden yerli araç ürettiler VİDEO

1 liraya 180 kilometre giden yerli araç ürettiler

Bozok Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yaz, "Londra'ya gitmeye hak kazandık. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Arabanın A’dan Z’ye bütün aksamını öğrencilerim kendi imkanlarıyla yapıldı. Ben de akademik danışmanlık yapıyorum. Takıldıkları yerde yardımcı oluyorum. Aracın en büyük özelliği 72 Voltta 250 kilometre yol alabilir olması. Hızı da iyi testlerde 95 kilometre hızı gördük. 1 liralık enerjiyle de 3 tekerlekli haliyle 180 kilometre yol yapıyor" dedi.

1 liraya 180 kilometre giden yerli araç ürettiler

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