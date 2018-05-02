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1 Mayıs mitinginde Apple Watch ile işçilere seslenmek

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, kolunda Apple Watch ile sahneden işçilere seslendi: 1 Mayıs işçi sınıfının iktidara yürüyüşüdür.

Detay Haber | 02.05.2018 - 16:22..
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1 Mayıs mitinginde Apple Watch ile işçilere seslenmek

1 Mayıs'ta işçiler İstanbul Maltepe'de Türkiye Komünist Partisi (TKP) kortejinde buluştu. 1 Mayıs'ın işçilerin sömürü düzenini değiştirme iradesiyle anlam kazandığının vurgulandığı konuşmaların ardından kortej, "Boyun eğme, memlekete sahip çık", "Kahrolsun sermaye egemenliği", "Fabrikalar, tarlalar, siyasi iktidar, her şey emeğin olacak" sloganları ve marşlarla alana doğru yürüyüşe geçti.

1 Mayıs mitinginde Apple Watch ile işçilere seslenmek

APPLE WATCH İLE DEVRİM NARALARI

Kurulan kürsüden TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan işçilere seslendi: "Nerede bir işyeri, fabrika, emekçi mahallesi, okul varsa oraya sosyalizmin sesi ulaşmak zorunda. Sömürüye karşı çıkmadan 1 Mayıs'ı kutlamak ikiyüzlülüktür. Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın Devrim!"

Ancak dikkat çeken bir detay vardı. Devrim naraları atan, sömürüye karşı çık diye kürsüden işçilere bağıran Kemal Okuyan'ın kolunda Apple Watch vardı.

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