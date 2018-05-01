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1 Mayıs polis ve jandarmaya eziyet oluyor

Türkiye genelinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle polis ve jandarma birimleri tatil gününü görevi başında geçiriyor.

Haber Merkezi | 01.05.2018 - 09:16..
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1 Mayıs polis ve jandarmaya eziyet oluyor

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün huzur ve barış içerisinde geçmesi için bir dizi tedbir aldı.

36 BİN POLİS, 22 BİN JANDARMA GÖREVDE

Eş zamanlı olarak başlayan denetimlerde, 36 bin 180 polis, 22 bin 157 jandarma personeli görev alıyor.

Denizden ve havadan desteklenen denetime 221 dedektör köpek de eşlik ediyor.

TÜRKİYE'DE 1 MAYIS..

Dünyanın her yerinde bayram havasında kutlanan 1 Mayıs; Türkiye'de sokakları savaş alanına çevirmek ve yasa dışı eylem yapılmak için kutlanıyor.

Polise saldıran vandallar da güvenliğimizin teminatı emekçileri tatil yapmaları gereken bir günde yorgun düşürüyor.

1 Mayıs polis ve jandarmaya eziyet oluyor

1 Mayıs polis ve jandarmaya eziyet oluyor

1 Mayıs polis ve jandarmaya eziyet oluyor

1 Mayıs polis ve jandarmaya eziyet oluyor

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