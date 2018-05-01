1 Mayıs'ta Adalar'a akın

Kadıköy - Adalar iskelesinde metrelerce kuyruk oluştu. Adalara giden vapurlarda yoğunluk nedeniyle oturacak yer kalmadı. Aynı yoğunluk adalara giden motor iskelesinde de yaşandı.

"YOĞUNLUK ÇOK FAZLA"

Adalara girmek için kuyrukta bekleyen bir kişi, "Her zaman adalara gidiyorum ama ilk defa bu kadar yoğun olduğu gördüm." diye konuştu. Motor iskelesindeki görevli ise “İşler çok iyi. Yoğunluk çok fazla." diye konuştu.

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KUYRUK OLUŞTURDULAR

Kentin tatil yerlerinden Büyükada, Heybeliada, Kınalıada ve Burgazada'ya gitmek amacıyla Kadıköy ve Eminönü'ndeki vapur iskelelerine gelen yolcular, yoğunluğa neden oldu. Piknik malzemeleri ve bisikletleriyle gelen vatandaşlar ve yabancı turistler, Adalar vapuruna binmek için kuyruk oluşturdu.

SEFER SAYILARI ARTTI

Eminönü İskelesi'nden kalkan seferlerin kapasite yoğunluğu nedeniyle aksadığı anonsları geçildi. Vatandaşlar bir sonraki seferi beklemek zorunda kaldı.

Eminönü'nden kalkan ve dolu olarak Kadıköy iskelesine gelen vapura binmek isteyen vatandaşlar, yoğun çaba harcadı. İskelenin önünde uzun kuyruklar oluştu.