taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.283
USD
4,0900
EURO
4,9230
ALTIN
172,16
PETR
74,1300

1 Mayıs'ta Adalar'a akın

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olmasını ve güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular, Adalar'a akın etti.

DHA | 01.05.2018 - 12:17..
  1. Haberler
  2. İç Haber
1 Mayıs'ta Adalar'a akın

Kadıköy - Adalar iskelesinde metrelerce kuyruk oluştu. Adalara giden vapurlarda yoğunluk nedeniyle oturacak yer kalmadı. Aynı yoğunluk adalara giden motor iskelesinde de yaşandı.

1 Mayıs'ta Adalar'a akın

"YOĞUNLUK ÇOK FAZLA"

Adalara girmek için kuyrukta bekleyen bir kişi, "Her zaman adalara gidiyorum ama ilk defa bu kadar yoğun olduğu gördüm." diye konuştu. Motor iskelesindeki görevli ise “İşler çok iyi. Yoğunluk çok fazla." diye konuştu.

1 Mayıs'ta Adalar'a akın VİDEO

1 Mayıs'ta Adalar'a akın

KUYRUK OLUŞTURDULAR

Kentin tatil yerlerinden Büyükada, Heybeliada, Kınalıada ve Burgazada'ya gitmek amacıyla Kadıköy ve Eminönü'ndeki vapur iskelelerine gelen yolcular, yoğunluğa neden oldu. Piknik malzemeleri ve bisikletleriyle gelen vatandaşlar ve yabancı turistler, Adalar vapuruna binmek için kuyruk oluşturdu.

1 Mayıs'ta Adalar'a akın

SEFER SAYILARI ARTTI

Eminönü İskelesi'nden kalkan seferlerin kapasite yoğunluğu nedeniyle aksadığı anonsları geçildi. Vatandaşlar bir sonraki seferi beklemek zorunda kaldı.

Eminönü'nden kalkan ve dolu olarak Kadıköy iskelesine gelen vapura binmek isteyen vatandaşlar, yoğun çaba harcadı. İskelenin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Yoğunluk nedeniyle iskelelerde motorlar da Adalar'a sefer sayılarını artırdı.

1 Mayıs'ta Adalar'a akın

1 Mayıs'ta Adalar'a akın

1 Mayıs'ta Adalar'a akın

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kesmece karpuzdan eroin çıktı
Van’da içleri boşaltılan karpuzlara zulalanmış 65 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.
Termometreler 40 dereceyi gösterdi
Adana'da parklardaki termometreler, 40 derece sıcaklığı gösterirken, vatandaşlar da sıcak havadan korunup serinlemek için ağaç altlarına koştu.
Bursa'da drift çılgınlığı vatandaşı çileden çıkardı
Bursa’da caddeyi trafiğe kapatarak arabalarıyla drift yapan gençler vatandaşları çileden çıkardı.
Taksim'de sokaklar boş kalınca esnaf voleybol oynadı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının adresi Maltepe olurken, güvenlik gerekçesiyle kapatılan Taksim'de esnaf işçi bayramını eğlenerek kutladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bülent Arınç Abdullah Gül'e sitem etti

Bülent Arınç Abdullah Gül'e sitem etti

84
Fikret Orman Şenol Güneş'le görüşecek

Fikret Orman Şenol Güneş'le görüşecek

81
Güney Kore lideri: Nobel Barış Ödülü Trump'a verilmeli

Güney Kore lideri: Nobel Barış Ödülü Trump'a verilmeli

90
Messi 1000. golünü attı

Messi 1000. golünü attı

40
AKM'deki yıkım çalışmaları sürüyor

AKM'deki yıkım çalışmaları sürüyor

39
Yurt dışındaki seçmen için oy verme tarihleri

Yurt dışındaki seçmen için oy verme tarihleri

35
1 Mayıs polis ve jandarmaya eziyet oluyor

1 Mayıs polis ve jandarmaya eziyet oluyor

132
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM