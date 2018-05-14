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1 milyon 200 bin öğrenciye yetenek taraması yapılacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde ilkokul 3’üncü sınıfta öğrenim gören yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencimizin yetenek taramasını yapacağız" dedi.

AA | 14.05.2018 - 14:49..
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde Turkcell’in sponsorluğuyla hayata geçirilecek olan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’nin tanıtımı yapıldı.

Tapduk Emre İlkokulu Spor Salonu’nda düzenlenen toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, projenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, bu projede emek verip katkı sunanlara teşekkür etti.

1 milyon 200 bin öğrenciye yetenek taraması yapılacak

"9 MİLYON 200 BİN ÖĞRENCİYE YETENEK TESTİ YAPACAĞIZ"

Bakan İsmet Yılmaz, "Bugün tanıtımını yaptığımız projenin amacı, yetenek taraması tamamlandığında başarıya hazır sporcu öğrencilerimiz olacaktır. Ülkemiz sporda da daha iyi bir seviyeye ulaşacaktır. Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde ilkokul 3. sınıfta öğrenim gören yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencimizin yetenek taramasını yapacağız.

Gelecek eğitim öğretim yılında bu proje kapsamında ilkokul 2. sınıftan ortaokul 8. sınıf kademesinde yer alan 9 milyon 200 bin öğrencinin yetenek tarama testleri gerçekleşecektir. Nihayetinde ilkokul, ortaokul sıralarından keşfedilen yeteneklerimiz ülkemizi sporda da başarıyla temsil edecektir. Okul sıralarında yeteneği görülen ve uygun eğitim verilen öğrencilerimiz ülkemizi gururla temsil etmektedir" dedi.


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