1 milyon dolarlık pasta

Dubai'de düzenlenen gelin fuarı "Bride Show Dubai"de, gelin şeklinde yapılan düğün pastası görenlerde hayranlık uyandırıyor. kremadan yapılmış yaşlaşık 2 bin çiçek, bin tane yenilebilir inci ve her biri 200 bin dolar değerinde 5 beyaz elmasın yer aldığı pasta, dünyanın en pahalı düğün pastası oldu.

DEĞERİ 1 MİLYON DOLAR Bir milyon dolar değerindeki 120 kiloluk pasta, İngiliz asıllı pasta tasarımcısı Debbie Wingham tarafından 10 günde tamamlandı. Geleneksel Arap gelini şeklinde tasarlanan pastanın yüzünde, vücudunun üst kısmında, parmaklarında ve kollarında yaklaşık 50 kilo şekerleme, 100 yumurta ve 20 kilo çikolata kullanıldı. Dünyanın en pahalı düğün pastası VİDEO Debbie Wingham'ın müşterileri arasında Katy Perry, Kate Winslet, Justin Bieberand Drake gibi ünlü isimler bulunuyor.