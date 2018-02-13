1 milyon dolarlık pasta

DEĞERİ 1 MİLYON DOLAR

Bir milyon dolar değerindeki 120 kiloluk pasta, İngiliz asıllı pasta tasarımcısı Debbie Wingham tarafından 10 günde tamamlandı. Geleneksel Arap gelini şeklinde tasarlanan pastanın yüzünde, vücudunun üst kısmında, parmaklarında ve kollarında yaklaşık 50 kilo şekerleme, 100 yumurta ve 20 kilo çikolata kullanıldı.

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Debbie Wingham'ın müşterileri arasında Katy Perry, Kate Winslet, Justin Bieberand Drake gibi ünlü isimler bulunuyor.

1 milyon dolarlık pasta

1 milyon dolarlık pasta