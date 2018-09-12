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1 milyon Katalan sokaklarda La Diada’yı kutladı

İspanya'nın Barselona şehrinde yaklaşık 1 milyon Katalan, Katalonya Milli Bayramı La Diada'yı kutlamak için meydanları doldurdu.

İHA | 12.09.2018 - 05:03..
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Katalonya Başkanı Quim Torra, bu yılki La Diada gününü tarihsel olarak nitelendirilmişti. Torra bugünkü konuşmasında özgürlük istediklerini açıkladı.

Barcelona’nın meydanlarına toplanan Katalanlar ise bağımsızlık sloganları ve marşları okuyup söyledi.

1 milyon Katalan sokaklarda La Diada’yı kutladı

KUTLAMALARA 1 MİLYON KİŞİ KATILDI

Şehrin en geniş caddesi Diagonal’de 6 buçuk kilometre sıra olan insanlar üzerinde “Katalan Cumhuriyeti” yazan tişörtler giydi.

1 milyon Katalan sokaklarda La Diada’yı kutladı

Etkinliklerin organizatörleri 460 bin insanın mitinge kayıtlı olarak katıldığını açıklarken Barselona polisi geçen yıl olduğu gibi 1 milyon insanın etkinliklere katıldığını açıkladı.

1 milyon Katalan sokaklarda La Diada’yı kutladı VİDEO

1 milyon Katalan sokaklarda La Diada’yı kutladı

1 milyon Katalan sokaklarda La Diada’yı kutladı

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