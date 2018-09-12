Katalonya Başkanı Quim Torra, bu yılki La Diada gününü tarihsel olarak nitelendirilmişti. Torra bugünkü konuşmasında özgürlük istediklerini açıkladı.

Barcelona’nın meydanlarına toplanan Katalanlar ise bağımsızlık sloganları ve marşları okuyup söyledi.

KUTLAMALARA 1 MİLYON KİŞİ KATILDI

Şehrin en geniş caddesi Diagonal’de 6 buçuk kilometre sıra olan insanlar üzerinde “Katalan Cumhuriyeti” yazan tişörtler giydi.

Etkinliklerin organizatörleri 460 bin insanın mitinge kayıtlı olarak katıldığını açıklarken Barselona polisi geçen yıl olduğu gibi 1 milyon insanın etkinliklere katıldığını açıkladı.

1 milyon Katalan sokaklarda La Diada’yı kutladı VİDEO

