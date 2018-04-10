Bahçelievler ilçesinde, bulunan banka şubesinin görevlileri, 29 Mart günü, bankaya gelerek tek seferde 45 bin 500 lira para çeken kişiden şüphelenerek durumu polise bildirdi.

Bankaya gelen polis ekipleri, görevlilerden evrak eksikliği bahanesiyle şüpheliyi geri çağırmasını istedi. Görevlilerin çağırması üzerine 10 dakikanın ardından bankaya tekrar gelen şüpheli Burak D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

İFADESİNDE DİĞER ŞÜPHELİLERİ DE ELE VERDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulaması yapılan Burak D., telefon dolandırıcılığı yaptıklarını itiraf ederek diğer şüphelilerin isimlerini verdi.

Ardından operasyon yapan polis ekipleri, Erdi G. (27), Sedat C. (37), Özgür Ö. (28) ve Fatih B. (27)'yi yakalayarak gözaltına aldı.

1 milyon lira vurgun yapan çete çökertildi VİDEO



YİNE FETÖ YALANI

Şüphelilerin yapılan sorgulamasında, kendilerini polise veya savcı olarak tanıtıp "Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri hesaplarınızı kontrol ediyor" yalanıyla örgütlü bir şekilde, telefon dolandırıcılığı yaptıkları tespit edildi.

Çete üyelerinin aynı yöntemle, 13 ilde 19 kişiden 1 milyon lira vurgun yaptıkları belirlendi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken Fatih B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.