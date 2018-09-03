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1 milyon TL ödüllü terörist öldürüldü

PKK'nın sözde Orta Saha Maliye Sorumlusu 'Haki' kod adlı Deniz Yüksel'in etkisiz hale getirildiği açıklandı.

DHA | 03.09.2018 - 12:56..
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1 milyon TL ödüllü terörist öldürüldü

PKK

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından bugün Diyarbakır'ın Hazro ilçesi Çitlibahçe Mahallesi'nde gerçekleştirilen Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) destekli operasyonda, PKK/KCK terör örgütüne mensup 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

KOD ADI HAKİ

Teröristlerden birinin PKK/KCK terör örgütüne 2011 yılında katılan ve terör örgütü içerisinde Diyarbakır, Bingöl, Batman, Elazığ, Bitlis,Muş illeri sözde Orta Saha Maliye/Cephane Birimi Sorumlusu olarak faaliyet yürüten ve bir milyon TL ödülle terörden arananlar listesinde yeşil kategorisinde yer alan, 'Haki' kod adlı Deniz Yüksel olduğu tespit edildi.

11 SUÇTAN KAYDI VARDI

Deniz Yüksel'in terör örgütü propagandası yapmak, silahlı terör örgütüne üye olmak, örgüte bilerek isteyerek yardım etmek, görevi yaptırmamak için direnme olmak üzere toplam 11 suçtan arama kaydının bulunduğu belirtildi.

Ayrıca, teröristin Diyarbakır Lice ilçesi Kutlu Mahallesi Kerpiçören mezrasında oturan 3 kişinin, 14 Temmuz 2017 tarihinde kaçırılarak ölümle tehdit edilmesi ve 15 Temmuz 2017 tarihinde Diyarbakır Hazro ilçesi Ormankaya ile Çitlibahçe mahalleleri arasında bulunan karayolu üzerinde 2 vatandaşın elleri arkadan bağlı şekilde öldürülmesi olaylarının faillerinden biri olduğu tespit edildi.

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