1 milyonluk soruya ramak kala Murat Yıldırım heyecanlandı

Murat Yıldırım'ın sunduğu 12 sorudan oluşan Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasına İstanbul'dan katılan 30 yaşındaki Emre Toraman, 250 bin TL'lik ödüllü 11. soruya kadar geldi.

MURAT YILDIRIM SORUYU SORDU

Murat Yıldırım, büyük bir heyecanla "Kullanmakta olduğumuz takvime göre hangisi tarihte yaşanmış gerçek bir gündür?" sorusunu sordu.

"HEP BERABER 1 MİLYONLUK SORUYU GÖRELİM İSTİYORUM"

Yarışmacı Emre Toraman "Hep beraber 1 milyonluk soruyu görelim istiyorum. Kendim için şımarıklık yapıp telefon jokerini oraya saklamak istiyorum. Yarışmanın hakkını vermiş olurum." dedi ve telefon joker hakkını kullanmadı.

Kim Milyoner Olmak İster'in 250.000 TL'lik sorusu İZLE

YANLIŞ YANIT VERDİ, ELENDİ

Soruya "29 Şubat 1900" cevabını veren Emre Toroman 250 bin TL'lik ödülü kaybetti. 30 yaşındaki yarışmacı böylelikle 15.000 TL'lik ödülle yarışmadan ayrılmış oldu.

Sunuculuğuna başladığı günden beri ilk kez 1 milyonluk soruya bu kadar yaklaşan Murat Yıldırım, yarışmacı elenince üzüldü.