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Cumhurbaşkanı: Artık UBER diye bir şey yok

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1 ABD'de polisin vurduğu kişinin ailesine 4 dolar tazminat Florida eyaletinde şerif yardımcısı tarafından vurularak öldürülen bir kişinin ailesi tarafından açılan davada, jüri aileye toplam 4 dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

2 Erdoğan: Bedelli askerlik için görüşme yapacağım Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı ile seçimlerden sonra bedelli askerlik için görüşeceğini belirten Erdoğan, "Gerekliyse bekletmeyiz" dedi.

3 1 muvazzaf asker daha tutuklandı 11 şehirde yapılan FETÖ operasyonlarında gözaltına alınan 7 muvazzaf askerden 1'i tutuklandı.

4 Gutalı Türkmen, ailesiyle birlikte yaşadıklarını anlattı Esad rejiminin kuşatma altında tuttuğu Batı Guta'da yaşayan ve anlaşmalı tahliye ile güvenli bölgelere gelen muhalif komutanlarından Nizar Ahmet Sohta, yaşadıkları acı dolu günleri unutamıyor.

5 Kanseri yenen genç, hasta çocuklara umut oluyor Gaziantep'te kan kanseri teşhisi konulan ve yüzde 20 yaşama şansı olduğu belirtilen Muhammet Mutlu Güder, okuma azmi ve güler yüzü sayesinde hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

6 Cumhurbaşkanı canlı yayında: Birinci turda biteceği açık Muhalefet için "bol keseden dağıtıyorlar" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın birinci turda kazanacağını söyledi.