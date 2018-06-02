1 muvazzaf asker daha tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Karaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 7 zanlı öğleden sonra adliyeye sevk edildi.
6 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
Savcılıktaki ifadelerinden sonra mahkemeye çıkarılan 7 muvazzaf askerden 1’i tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine konarken, 6’sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları şüphesiyle 13 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaman merkezli 11 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 13 kişiyi gözaltına almıştı.
Dün adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4’ü tutuklanmış, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.