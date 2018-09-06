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1 saat içinde 7 evi soyan hırsızlar yakalandı

Kocatepe'de hırsızlar 1 saat içerisinde toplam 20 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çaldı.

İHA | 06.09.2018 - 14:49..
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Olay, 19 Ağustos tarihinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde mahallede bulunan evlere giren 3 şahıs, 1 saat içerisinde toplam 20 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çalarak olay yerinden kaçtı.

YAKALANDILAR

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde evlere giren 3 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

Şahıslardan A.K. (21) İstanbul’un Maltepe ilçesi Gülsuyu Mahallesi’nde düzenlenen operasyonla yakalandı.

1 saat içinde 7 evi soyan hırsızlar yakalandı

1 saat içinde 7 evi soyan hırsızlar yakalandı

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