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1. sınıf emekli emniyet müdürü ölü olarak bulundu

Bursa'da yalnız yaşayan birinci sınıf emekli emniyet müdürü evinde ölü bulundu.

İHA | 30.10.2018 - 21:47..
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Emekli olduktan sonra Bursa’da tek başına yaşayan 2 çocuk babası emekli birinci sınıf emniyet müdürü Metin Özkan’dan (55) haber alamayan yakınları polise haber verdi.

CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞILDI

Belirtilen adrese giden polis ekipleri kapıyı kimse açmayınca çilingir yardımıyla içeri girdi. Metin Özkan’ın hareketsiz yerde yattığını gören ekipler 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede Özkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemelerin ardından Özkan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

1. sınıf emekli emniyet müdürü ölü olarak bulundu

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