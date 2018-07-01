taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.520
USD
4,5867
EURO
5,3637
ALTIN
184,76
PETR
79,2300

1 Temmuz Kabotaj Bayramı

Ülkemizde her yıl 1 Temmuz, “Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” olarak kutlanıyor. Nedeni ise Osmanlı devletinin yabancı devletlere tanıdığı kabotaj imtiyazlarının kaldırılmasına karar verilmesi.

Özel İçerik | 01.07.2018 - 12:34..
  1. Haberler
  2. Tarih

Aybüke SENGİR / [email protected]

Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nın ardından hem maddi hem de manevi anlamda büyük yıkıma uğramıştı. Mondros ateşkes anlaşmasının imzalanması ile boğazlar ve limanlar yabancı ülkelerin yönetiminin eline geçti. Savaştan sonra ülkenin yeniden ayağa kalkması gerekiyordu, bu sebeple Atatürk yeni ekonomi girişimlerine karar vermişti.

TÜRK LİMANLARI ÖZGÜR

4 Mart 1923 ‘de İzmir’de Türkiye İktisat Kongresi'ni toplayarak,bBu kongrede yeni Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ekonomisine güç sağlayabilecek çözümler konuşuldu. 20 Nisan 1926 gelindiğinde kabotaj kanunu kabul edildi, 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe girmesiyle deTürk limanları artık özgürdü.

1 Temmuz Kabotaj Bayramı

KABOTAJ KANUNLARI

Kabotaj Kanununun bir hükmünde; “Türkiye limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile klavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk vatandaşları ve Türk bayrağı taşıyan gemilerce yapılır.” yazar. Bu yasaya göre Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tüm karasuları ve limanları arasındaki deniz ticareti, yolcu taşımacılığı, dalgıçlık, rehberlik, kaptanlık, tayfalık vs. hepsi yeni Türk Devletinin yönetiminin altına girmiş olduğunu gösteriyor.

EKONOMİDE İLK BAĞIMSIZLIK

Yine bu yasayla beraber Türkler kendi limanlarında, akarsularında, göllerde, Marmara Denizi ve boğazlarda tam bağımsızlığı kazanmış oldu. Yabancı devletlerin gemilerinin, sadece Türk ve yabancı devletlerin limanları arasında ticaret yapabileceği belirtildi. Böylelikle ekonomide ilk bağımsızlık elde edilmiş oldu.

1 Temmuz Kabotaj Bayramı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kabe imamına ABD protestosu

Kabe imamına ABD protestosu

337
Muharrem İnce-Yılmaz Özdil kavgası

Muharrem İnce-Yılmaz Özdil kavgası

127
Muharrem İnce'nin gazetecilikten anladığı

Muharrem İnce'nin gazetecilikten anladığı

67
Kılıçdaroğlu: Milletvekili transferi vatandaşa ihanettir

Kılıçdaroğlu: Milletvekili transferi vatandaşa ihanettir

130
Adil Öksüz'ü arayan ekibin müdürünün ihaneti

Adil Öksüz'ü arayan ekibin müdürünün ihaneti

126
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefi yerel seçimler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefi yerel seçimler

217
Muharrem İnce komplo teorilerine kızdı

Muharrem İnce komplo teorilerine kızdı

78
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM