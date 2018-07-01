1 Temmuz Kabotaj Bayramı

Aybüke SENGİR / [email protected]

Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nın ardından hem maddi hem de manevi anlamda büyük yıkıma uğramıştı. Mondros ateşkes anlaşmasının imzalanması ile boğazlar ve limanlar yabancı ülkelerin yönetiminin eline geçti. Savaştan sonra ülkenin yeniden ayağa kalkması gerekiyordu, bu sebeple Atatürk yeni ekonomi girişimlerine karar vermişti.

TÜRK LİMANLARI ÖZGÜR

4 Mart 1923 ‘de İzmir’de Türkiye İktisat Kongresi'ni toplayarak,bBu kongrede yeni Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ekonomisine güç sağlayabilecek çözümler konuşuldu. 20 Nisan 1926 gelindiğinde kabotaj kanunu kabul edildi, 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe girmesiyle deTürk limanları artık özgürdü.

KABOTAJ KANUNLARI

Kabotaj Kanununun bir hükmünde; “Türkiye limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile klavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk vatandaşları ve Türk bayrağı taşıyan gemilerce yapılır.” yazar. Bu yasaya göre Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tüm karasuları ve limanları arasındaki deniz ticareti, yolcu taşımacılığı, dalgıçlık, rehberlik, kaptanlık, tayfalık vs. hepsi yeni Türk Devletinin yönetiminin altına girmiş olduğunu gösteriyor.

EKONOMİDE İLK BAĞIMSIZLIK

Yine bu yasayla beraber Türkler kendi limanlarında, akarsularında, göllerde, Marmara Denizi ve boğazlarda tam bağımsızlığı kazanmış oldu. Yabancı devletlerin gemilerinin, sadece Türk ve yabancı devletlerin limanları arasında ticaret yapabileceği belirtildi. Böylelikle ekonomide ilk bağımsızlık elde edilmiş oldu.