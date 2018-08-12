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1 tonluk boğa 15 bin liraya satıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hayvan pazarında kurbanlık satışları başladı.

DHA | 12.08.2018 - 15:21..
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Sandıklı'dan her hafta pazar günü açılan hayvan pazarı, bu hafta kurbanlık satışları için kuruldu. Çevre ilçe ve köylerden gelen alıcı ve satıcılar pazarda yoğunluk oluşturdu. Hayvan üreticileri satışlardaki durgunluktan şikayetçi oldu.

Pazarda büyükbaş hayvan fiyatları 4 ile 15 bin lira arasında, küçükbaş hayvan ise 800 ile bin 500 lira arasında satışa sunuluyor.

"MÜŞTERİ ALMAKTAN ZİYADE PİYASA ARAŞTIRIYOR"

Yıllardır hayvancılık yaptığını belirten Kamil Türkavcı (36), "Kurbanlık satışları başladı. Her bütçeye uygun hayvan var. Ancak pazar durgun. Müşteri almaktan ziyade piyasa araştırması yapıyor" dedi.

1 tonluk boğa 15 bin liraya satıldı

"1 TON AĞIRLIĞINDA"

Pazarın en büyük kurbanlığını satışa sunan Kamil Türkavcı ise "Erkek büyükbaş hayvanımızı 15 bin liradan satışı sunduk. Canlı 1 ton ağırlığında. 'Gladyatör' adını verdiğimiz pazarın en büyük hayvanı" diye konuştu.

1 tonluk boğa 15 bin liraya satıldı VİDEO

1 tonluk boğa 15 bin liraya satıldı

"PARALARI DOLARA YATIRMAYIN"

Müşteri beklediklerini belirten diğer bir satıcı Ali Sarı da "Kurbanlıkları yayladan getirdik. Müşterilerimizi bekliyoruz. Buyursun gelsinler, kurbanlıklar hazır. Parayı dolara yatırmasınlar. Bu sene kurbanlıklar ucuz" dedi.

Küçükbaş hayvan satıcısı Gökhan Oğuz da “Kuyruklu kuzu 1000- 1300 TL, keçi 800- 1300 lira arasında satılıyor. Fiyatların çok uygun" dedi.

1 tonluk boğa 15 bin liraya satıldı

1 tonluk boğa 15 bin liraya satıldı

1 tonluk boğa 15 bin liraya satıldı

1 tonluk boğa 15 bin liraya satıldı

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