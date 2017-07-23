1 yaşındaki çocuğu tuhafiyeciye bırakıp gitti

Olay Doğan Mahallesi Değirmen Sokakta bulunan tuhafiye dükkanında meydana geldi. Dükkana gelen genç bir kadın mahalle içersinde bulunan telefoncuya gidip geleceğini söyleyerek yaklaşık 1 yaşında olan erkek çocuğu bırakıp kayıplara karıştı.
Yaklaşık 3 saat boyunca annesinden haber alamayan dükkan sahibi durumu polise bildirdi. Bu esnada çevre esnaflar annesinin bırakarak gittiği bebeğe süt ve yiyecek vererek ilgilendiler.
(Çocuğu bırakan genç kadın)
Tuhafiye dükkanına gelen polis ekipleri çocuğu bırakan kadını arama çalışmaları başlatırken bebeği de polis merkezine götürdüler.