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1 yaşındaki çocuğu tuhafiyeciye bırakıp gitti

İzmit’te genç bir kadın, hemen geleceğini söyleyerek tuhafiye dükkanına yaklaşık 1 yaşındaki erkek çocuğu bırakıp kayıplara karıştı.

23.07.2017 - 01:01
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Olay Doğan Mahallesi Değirmen Sokakta bulunan tuhafiye dükkanında meydana geldi. Dükkana gelen genç bir kadın mahalle içersinde bulunan telefoncuya gidip geleceğini söyleyerek yaklaşık 1 yaşında olan erkek çocuğu bırakıp kayıplara karıştı.

1 yaşındaki çocuğu tuhafiyeciye bırakıp gitti

Yaklaşık 3 saat boyunca annesinden haber alamayan dükkan sahibi durumu polise bildirdi. Bu esnada çevre esnaflar annesinin bırakarak gittiği bebeğe süt ve yiyecek vererek ilgilendiler.

(Çocuğu bırakan genç kadın)

1 yaşındaki çocuğu tuhafiyeciye bırakıp gitti

Tuhafiye dükkanına gelen polis ekipleri çocuğu bırakan kadını arama çalışmaları başlatırken bebeği de polis merkezine götürdüler.

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