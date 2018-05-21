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1 yılda 2,5 milyon kişi konut kredisi aldı

Son bir yılda konut kredisi kullananların sayısı artarak 30 milyon 293 bin kişiye ulaştı.

Haber Merkezi | 21.05.2018 - 13:26..
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1 yılda 2,5 milyon kişi konut kredisi aldı

Bankalar Birliği yaptığı bir araştırmayla hem kredi kartı kullananların, hem de konut kredisi kullananların sayısını ortaya çıkardı.

1 yılda 2,5 milyon kişi konut kredisi aldı

KONUT KREDİSİ KULLANANLARIN SAYISI ARTTI

Bu araştırmaya göre; bankalardan kredi alanların sayısı Mart ayı itibarıyla 30 milyon 293 bin olarak belirlendi. Konut kredisi kullananların sayısı 2.5 milyon kişiye ulaşırken kişi başına ev kredisi borcu 80 bin 320 lira oldu.

1 yılda 2,5 milyon kişi konut kredisi aldı

EN AZ BATIK KONUTTA

En düşük batık da binde 4 ile konut kredisinde. 200.8 milyar TL'lik konut kredisinin sadece 815 milyonu zamanında geri ödenmedi. Batık oranı kredi kartında yüzde 9.5’ten yüzde 6.3’e, bireysel kredide yüzde 4.5’ten yüzde 3.3’e kadar düştü.

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