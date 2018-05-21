1 yılda 2,5 milyon kişi konut kredisi aldı

Bankalar Birliği yaptığı bir araştırmayla hem kredi kartı kullananların, hem de konut kredisi kullananların sayısını ortaya çıkardı.

KONUT KREDİSİ KULLANANLARIN SAYISI ARTTI

Bu araştırmaya göre; bankalardan kredi alanların sayısı Mart ayı itibarıyla 30 milyon 293 bin olarak belirlendi. Konut kredisi kullananların sayısı 2.5 milyon kişiye ulaşırken kişi başına ev kredisi borcu 80 bin 320 lira oldu.

EN AZ BATIK KONUTTA

En düşük batık da binde 4 ile konut kredisinde. 200.8 milyar TL'lik konut kredisinin sadece 815 milyonu zamanında geri ödenmedi. Batık oranı kredi kartında yüzde 9.5’ten yüzde 6.3’e, bireysel kredide yüzde 4.5’ten yüzde 3.3’e kadar düştü.