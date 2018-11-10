10 ayda 3 milyondan fazla sürücüye trafik cezası kesildi

100 günlük Eylem Planında trafik güvenliğiyle ilgili olarak ortaya konulan; 'bir önceki yılın aynı dönemine göre denetimlerin yüzde 2 oranında arttırılarak, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 2 azaltılması' hedefinin gerçekleştirilmesi kapsamında İçişleri Bakanlığı, trafik denetimlerini arttırdı.

Polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde trafik ekiplerince, yapılan sıkı trafik denetimleri 2018’in 10 aylık döneminde ölümlü trafik kazası sayısını, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalttı.

3 MİLYON SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI

Olay yerinde ölüm oranında da ise azalış, yüzde 0.3 oldu. 2018’in 10 aylık döneminde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 3 milyon 307 bin 698 sürücüye trafik cezası kesildi.

Geçen yıla göre sürücülere kesilen cezalarda bu yıl, yüzde 18’lik bir artış yaşandı. Bu yılın 10 ayında araç plakasına kesilen cezalar, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 43 arttı. Bu yıl 8 milyon 338 bin 527 araç plakasına trafik cezası kesildi.

HATALI 4 BİN YAYA CEZADAN KAÇAMADI

Yapılan denetimlerde kırmızı ışıkta geçen, kurallara uymayan yaklaşık 4 bin yayaya trafik cezası verildi. Ayrıca, emniyet kemeri takmayan, trafik kurallarına aykırı davranışlarda bulunan yolcular da ceza almaktan kaçamadı. 2018’in 10 ayında toplam 21 bin yolcuya ceza verilirken, geçen senenin aynı dönemine göre ceza kesilen yolcu sayısında yüzde 186’lık bir artış oldu.

SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA ORANI YÜZDE 33 ARTTI

Polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde bu yıl yapılan denetimlerde sürücü belgesi geri alma oranı geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 33 arttı. Bu yıl 10 aylık döneminde toplam 138 bin 976 sürücü belgesi geri alındı. Geçen sene aynı dönemde alınan geri alınan sürüsü belgesi sayısı ise 104 bin 634 olmuştu. Sürücü belgesi geri alma işlemlerinde en fazla artış yüzde 88 ile uyuşturucu madde ölçümü yaptırmamaktan kaynaklandı. Uyuşturucu ölçümünü sırasıyla, yüzde 40 100 ceza puanı, yüzde 38 uyuşturucu kullanmak, yüzde 31,4 alkol, yüzde 31 alkol ölçümü yaptırmamak takip etti. Diğer sebeplerden dolayı sürücü belgesi alınanların oranı ise, yüzde 72 oldu.

849 BİN ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Trafik ekiplerinin denetimleri sonucunda; bu yıl trafikten men edilen araç sayısı 849 bin 266 oldu. Fahri trafik müfettişlerinin uyguladığı 182 bin 42 ceza tutanağa çevrilirken, zabıtanın uyguladığı 230 bin 201 ceza kesildi. Zabıtların uyguladığı cezalarda tutanağa çevirme oranında yüzde 211’lik bir artış oldu.