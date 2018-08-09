10 aylık bebek çorba tenceresine düştü

Ordu'nun İkizce ilçesinde aşırı yağışın neden olduğu heyelanda bir kişi yaşamını yitirdi.

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Kurbanlık fiyatlarında son durum

Kurban Bayramı sürecinde hayvan fiyatlarının büyükbaşta 5 bin ile 20 bin lira, küçükbaşta ise 750 lira ile 3 bin 500 lira arasında olacağı tahmin ediliyor.