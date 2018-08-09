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10 aylık bebek çorba tenceresine düştü

Malatya Darende'de çorba tenceresine düşen 10 aylık bebek ambulans helikopter ile Malatya İnönü Üniversitesi'ne sevk edildi.

AA | 09.08.2018 - 19:07..
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İstanbul'da yaşayan ve yaz tatili için Malatya Darende ilçesinin Zaviye Mahallesi'ne gelen Vahap Gökduman'ın 10 aylık bebeği Elif Gökduman, annesinin kurduğu yer sofrasındaki büyük çorba tenceresine düştü.

1. VE 2. DERECE YANIKLAR OLUŞTU

Baba Gökduman tarafından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine götürülen bebeğin vücudunda 1'inci ve 2'nci derece yanıklar tespit edildi.

Elif Gökduman için 112 Komuta Merkezinden ambulans helikopter talep edildi.

10 aylık bebek çorba tenceresine düştü

AİLESİ ARKASINDAN AĞLADI

Elif bebek, ilçe stadına inen Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.

Bebeğin annesi ve yakınlarının bebeğin gidişi sırasında gözyaşı döktüğü görüldü.

10 aylık bebek çorba tenceresine düştü

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