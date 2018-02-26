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10 bin lira için çaldıkları otomobil 30 bin liraya mal oldu

Adana'da, çaldıkları otomobili parçalara ayırdıktan sonra ateşe veren oto hırsızları, ceza almaktan araç sahibine 30 bin lira ödeyerek kurtulabildi.

DHA | 26.02.2018 - 14:17..
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde Kargakekeç Mahallesi'nde Meryem Koçuşağı'na ait otomobili çalan Volkan K. ve Kerem U. aracın yaklaşık 10 bin lira değerindeki parçalarını söktü.

Bu parçaları satmak isteyen zanlılar, daha sonra delileri ortadan kaldırmak istedi. Otomobili ıssız bir alana götüren hırsızlar aracı burada ateşe verdi.

10 bin lira için çaldıkları otomobil 30 bin liraya mal oldu

GÜVENLİK KAMERALARI HIRSIZLARI YAKALATTI

Kullanılamaz hale gelen otomobil, sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından fark edildi. Olay yerine çağırılan polis, otomobilin Meryem Koçuşağı'na ait olduğunu saptadı.

10 bin lira için çaldıkları otomobil 30 bin liraya mal oldu

YAKALANMALARI UZUN SÜRMEDİ

Civardaki güvenlik kamelarını inceleyen ekipler zanlıları kısa sürede yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise otomobilin sökülen parçalarıyla birlikte 1 av tüfeği, kuru sıkı tabanca ve kartuşlar ele geçirildi.

10 bin lira için çaldıkları otomobil 30 bin liraya mal oldu

30 BİN LİRA VERMEK KOŞULUYLA SERBEST KALDILAR

Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan Volkan K. ve Kerem U., çaldıkları otomobilin sahibi Meryem Koçuşağı'na 30 bin lira araç bedelini ödeme koşuluyla serbest bırakıldı.

10 bin lira için çaldıkları otomobil 30 bin liraya mal oldu

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