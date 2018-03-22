10 bin liralık ÖTV indirimi yasalaştı

Meclis’te dün akşam kabul edilen vergi düzenlemelerine ilişkin torba yasaya göre, hurda teşviki ile 16 yaş ve üzerinde (2002 ve daha eski model yılı) yaklaşık 6 milyon yaşlı araç trafikten çekilmesi halinde 10 bin TL’lik ÖTV indiriminden yararlanacak. Türkiye’de yaşı 16’nın üzerinde olan 4.3 milyon adet otomobil, 163 bin minibüs ve 779 bin adet kamyonet bulunuyor. Bunlara yine 16 yaş üstü diğer ticari araçlar eklendiğinde rakamın 6 milyonu bulduğu belirtiliyor.

MARKALAR DA KAMPANYA DÜZENLEMEYE BAŞLADI

ÖTV indirimi tasarısıyla birlikte pek çok marka, 16 yaş ve üzeri eski aracını getirene 10 bin lira tutarında indirim kampanyası düzenledi. Müşteriler, eski aracını getirip, yeni alacakları sıfır kilometre otomobillere 10 bin lira indirimle sahip olabiliyor.