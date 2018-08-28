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10 bin mahalli müzisyeni kayıt altına aldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde müzik öğretmenliği yapan Emre Dayıoğlu, Türkiye'nin dört bir yanını gezerek unutulmaya yüz tutan mahalli müzisyenleri kayıt altına alarak tanıtmaya çalışıyor.

AA | 28.08.2018 - 14:55..
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10 bin mahalli müzisyeni kayıt altına aldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde müzik öğretmenliği yapan Emre Dayıoğlu, Türkiye'nin dört bir yanını gezerek unutulmaya yüz tutan mahalli müzisyenleri kayıt altına alarak tanıtmaya çalışıyor.

KÖY KÖY GEZİYOR

Çocukluğundan beri, köy köy dolaşıp mahalli müzisyenleri eserleriyle birlikte kayıt altına alma hayali kuran 30 yaşındaki Emre Dayıoğlu, bu hayalini gerçekleştirmek için, boş zamanlarında köy gezilerine başladığını söyledi.

Kaş Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi'nde müzik öğretmenliği yapan Emre Dayıoğlu, 6 yıl içinde, Türkiye'nin dört bir yanındaki unutulmaya yüz tutmuş yaklaşık 10 bin farklı sanatçıyı, onların eser ve enstrümanlarını kayıt altına aldığını belirtti.

10 bin mahalli müzisyeni kayıt altına aldı

"UNUTULMAMASI İÇİN ÇALIŞIYORUM"

Emre Dayıoğlu, "Köylere gidiyorum, üç telli çalan amcaları, boğaz havası çalan teyzeleri ve tef çalan teyzeleri kaydediyorum. Bunu herhangi bir yerde paylaşmak, sergilemek gibi bir amacım yoktu. Kayıt altına alıp bilgisayarda izliyordum. Acaba burada nasıl yapmış, burada hangi perdeye dokunmuş, kendimce analiz ediyor ve çalmaya çaba gösteriyordum. Sonrasında bazı arkadaşlar benden kayıt istemeye başladılar. 'Bana üç telli çalan amcanın videosunu verir misin', 'Bana tef çalan ninenin videosunu gönderir misin hocam', 'Ninemi çekmişsiniz, biz nereden izleyeceğiz' gibi dönüşler aldım. Artık boğulmaya başladım. Çünkü üç saat köye gidip çekim yaptıysam, 7-8 saat o videoların insanlara gönderimiyle uğraşmaya başladım. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle kayıt altına aldığım yöresel müzisyenleri, videolarını sosyal medyaya koyarak, onların unutulmamasını sağlamaya çalıştım." diye konuştu.

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