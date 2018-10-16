10 bin öğrenci kaldırımda kitap okudu

Valilik, belediye ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

İstasyon Caddesi'nde bir araya gelen 10 bin öğrenci, yaklaşık 2 kilometrelik yol boyunca kaldırımlara oturarak getirdikleri kitapları 3 saat boyunca okudu.

BU YIL İKİNCİSİ YAPILDI

Vali Aziz Yıldırım, "Oku Muş projesinin 2'ncisini yapıyoruz. Beşikten mezara kadar ilim öğrenmek, sadece okumak ve araştırmakla olacak bir şeydir. Ne zaman ki kişi başına düşen kitap sayımız artarsa, işte o zaman daha bilgili ve medeni bir toplum oluruz. Kitap okumak hafızayı, insani anlayışı geliştirir, onun için mutlaka kitap okuma zorundayız, bu yüzden okumanın ne kadar faydalı olduğunu söylesek azdır" dedi.



