taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7948
Euro
6.71925
Altın
1229.245
Borsa
98327.36
Gram Altın
229.022

10 bin öğrenci kaldırımda kitap okudu

Muş'ta, "Oku Muş" projesi kapsamında 10 bin öğrenci, 2 kilometrelik yol boyunca kaldırımda oturarak 3 saat kitap okudu.

AA | 16.10.2018 - 11:14..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Valilik, belediye ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

İstasyon Caddesi'nde bir araya gelen 10 bin öğrenci, yaklaşık 2 kilometrelik yol boyunca kaldırımlara oturarak getirdikleri kitapları 3 saat boyunca okudu.

10 bin öğrenci kaldırımda kitap okudu

BU YIL İKİNCİSİ YAPILDI

Vali Aziz Yıldırım, "Oku Muş projesinin 2'ncisini yapıyoruz. Beşikten mezara kadar ilim öğrenmek, sadece okumak ve araştırmakla olacak bir şeydir. Ne zaman ki kişi başına düşen kitap sayımız artarsa, işte o zaman daha bilgili ve medeni bir toplum oluruz. Kitap okumak hafızayı, insani anlayışı geliştirir, onun için mutlaka kitap okuma zorundayız, bu yüzden okumanın ne kadar faydalı olduğunu söylesek azdır" dedi.

10 bin öğrenci kaldırımda kitap okudu

10 bin öğrenci kaldırımda kitap okudu

10 bin öğrenci kaldırımda kitap okudu

10 bin öğrenci kaldırımda kitap okudu


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Eren Erdem'in cezaevi istekleri

Eren Erdem'in cezaevi istekleri

210
Cemal Kaşıkçı soruşturmasındaki senaryolar

Cemal Kaşıkçı soruşturmasındaki senaryolar

70
Arda Turan: Ben de tazminat davası açacağım

Arda Turan: Ben de tazminat davası açacağım

117
Donald Trump, Türkiye'ye karşı sıcak mesajlar veriyor

Donald Trump, Türkiye'ye karşı sıcak mesajlar veriyor

274
TBMM yakınında polis traktöre ateş açarak durdurdu

TBMM yakınında polis traktöre ateş açarak durdurdu

76
ORC'nin yerel seçim anketi

ORC'nin yerel seçim anketi

93
Hakan Aysev 6'ncı kez evlendi

Hakan Aysev 6'ncı kez evlendi

38
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM