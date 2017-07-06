10 gün işsiz kalmış işçiyi çalıştıran teşvik alacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren konular hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, CNN Türk'te Hakan Çelik'e önemli açıklamalarda bulundu.

"3 AYLIK İŞSİZ KALMA SÜRESİ 10 GÜNE İNECEK"

Müezzinoğlu 2017'nin ilk aylarında devreye giren İstihdam Teşvik Paketi'ndeki işsiz kalma süresi hakkında; "Üç aylık sigortasız olmak şartı vardı, istismarlar olabilir diye, bunu 10 gün sigortasız olma şeklinde düzenlemeler getirdik. Şu anda 'Bu yıl artı istihdam yapmak istiyorum' diyen işverenlerimizin 10 gün sigortasızlık dışında önünde herhangi bir engelini kalmadığını ifade edebilirim." diye konuştu.

Bakan Müezzinoğlu: 3 ay sigortasız şartı 10 güne iniyor VİDEO

DÜZENLENEME İLE NE AMAÇLANIYOR?

İstihdam Teşivk Paketi'yle; işveren istihdama katkı sağlamak için son 3 ay içerisinde sigortalı olarak çalışmamış ve işsiz kaldığını İŞKUR'a bildirmiş bir işçiyi işe aldığında; "gelir vergisi vb" gibi yükümlülüklerinde devlet katkısı alıyordu.

Ancak bazı işverenler; işe alacağı çalışanı 3 ay süresi dolmadığı için bekletiyor ve istihdama katkı sağlamıyordu.

Bakan'ın açıkladığı değişiklikle bu şart 10 gün gibi kısa bir süreye düşürülerek; hem işveren istihdama katkı sağlayıp, devlet desteğinden yararlanacak hem de işçi kısa sürede yeni bir iş bulmuş olacak.

TEŞVİK PAKETİ'YLE İŞE ALINANIN AVANTAJI 773 TL

2017 yılı başında devreye giren seferberlik kapsamında verilen destekle birlikte asgari ücretle bir işçi çalıştıran işverenin maliyeti 773 TL azalarak 1,404 TL'ye geriliyor.

İşverenin maliyet kalemlerini incelediğimizde ise ortaya şu tablo çıkıyor;

30 gün çalışan asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti normal koşullarda 2.088,56 TL iken teşvik kapsamında işe aldığında;

-Gelir vergisi yönünden 93,32 TL indirimden (asgari ücret aldığı ve işçinin bekar çocuksuz bir kişi olduğu dikakte alındı)

-1777,50 (asgari ücret brütü)*0.00759 Damga vergisi oranı=13,49 TL Damga vergisi indiriminden yararlanacak

-Sigortalının Aylık Prim Ödeme Gün Sayısı x 22,22 TL (30 gün bildirim olduysa 666,60 ödeyecek)

Böylece işveren;

-SGK teşviğinden 666,60 TL

-Gelir vergisinden 93,32 TL

-Damga vergisinden 13,49 TL

Toplamda 773,41 TL daha az maliyetle işçi çalıştırmış olacak.

1,5 MİLYON İSTİHDAM BEKLENİYOR

Öte yandan 2016 Aralık ayında hiç işçi bildirmemiş işyerleri istihdam ettikleri her bir sigortalı için teşvikten yararlanabilecek. Ayrıca 2017 yılında faaliyete geçen işyerlerinde işe alınacak her bir sigortalı teşvikten yararlanabilecek. İstihdam seferberliği ile 1.5 milyon kişinin iş sahibi yapılması, buna ilaveten 500,000 kişinin işbaşı eğitimi ile istihdamının sağlanması öngörülüyor.