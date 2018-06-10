taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.876
USD
4,4685
EURO
5,2665
ALTIN
186,87
PETR
76,4000

10 gün önce beraat etti, yine gaybubet evinde yakalandı

Silahlı terör örgütüne üye olmak ve darbeye teşebbüse yardım etmek suçlarından yargılandığı davadan 10 gün önce beraat eden eski Yüzbaşı Kenan Şahin, FETÖ'nün hücre evinde bulundu.

İHA | 10.06.2018 - 11:35..
  1. Haberler
  2. İç Haber

15 Temmuz’da FETÖ’nün darbe girişimi gecesi yıllık izindeyken memleketi Malatya’dan yola çıkarak Konya’ya gelen 3. Ana Jet Üssü eski İstihbarat Şube Müdürü Yüzbaşı Kenan Şahin, savaş harekat merkezinde darbecilerle toplantı yaptıktan sonra yakalandı.

10 gün önce beraat etti, yine gaybubet evinde yakalandı

"İNGİLİZCE KİTAPLARIMI ALMAK İÇİN GELDİM"

Kenan Şahin, yargılandığı mahkemedeki savunmasında “FETÖ üyesi değilim. 15 Temmuz akşamı 21.30’da çalışma kitaplarımı almak için üsse geldim. Darbe kalkışması olunca da dışarıya çıkışlar kapatıldığı için üs içerisinde kaldım." diyerek kendisini savundu.

İzindeyken üniformasını giyen ve tanık olarak mahkemede dinlenen Nöbetçi Amir Gülçin Kır’a “Çağırdılar izni yarıda bırakıp geldim.” diyen yüzbaşı, hakkındaki ifadelere rağmen 31 Mayıs’ta Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde 31 sanıkla birlikte yargılandığı davada silahlı terör örgütüne üye olma ve darbeye teşebbüs suçlarından beraat etti.

10 gün önce beraat etti, yine gaybubet evinde yakalandı

10 GÜN ÖNCE BERAAT ETMİŞTİ

Kenan Şahin hakkında mahkemenin verdiği beraat karar tartışılırken, Konya KOM Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi’nde tespit ettikleri gaybubet evine gece baskın yaptı.

Evde, FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasında müdür pozisyonunda görev yapan Mehmet Aslancan ve Mehmet Koçak ile 10 gün önce darbe teşebbüsüne yardım suçundan beraat eden eski yüzbaşı Kenan Şahin yakalandı. Mehmet Aslancan’ın üzerinden 1, Mehmet Koçak’ın üzerinde de 3 farklı sahte kimlik bulundu.

10 gün önce beraat etti, yine gaybubet evinde yakalandı

Evde yapılan aramada ’FALCON’ uygulaması yüklü 5 cep telefonu, 8 bin dolar, 18 bin lira para ve örgüt tarafından dağıtılan marketlere ait alışveriş kartları ele geçirildi. 3 zanlı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Yüzbaşı Kenan Şahin’in FETÖ üyelerinin yürüttüğü askeri casusluk soruşturmasının bilirkişisi olan yüzbaşı ağabeyi Cihan Şahin İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde “Gelene ateş edin mermilerinizi boşa harcamayın.” talimatı verirken polis tarafından öldürülmüştü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kandil'i korku sardı

Kandil'i korku sardı

143
Albayrak'tan İnce'ye bor cevabı

Albayrak'tan İnce'ye bor cevabı

106
Gerilim dolu G-7 zirvesi

Gerilim dolu G-7 zirvesi

40
Kılıçdaroğlu'na soruldu: Muharrem İnce'yle sorun var mı

Kılıçdaroğlu'na soruldu: Muharrem İnce'yle sorun var mı

52
Meral Akşener'e Demirtaş soruldu

Meral Akşener'e Demirtaş soruldu

98
Macron'dan Trump'a: G6 tek başına 1’den büyüktür

Macron'dan Trump'a: G6 tek başına 1’den büyüktür

20
Alman Dışişleri'nin yeni FETÖ raporu

Alman Dışişleri'nin yeni FETÖ raporu

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94