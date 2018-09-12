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Bursa'da 7 ayrı suça karışan çocuk tutuklandı

Cezaevinden 10 gün önce tahliye edilen 15 yaşındaki S.A., bu süre içersinde 7 ayrı hırsızlık olayına karıştı.

DHA | 12.09.2018 - 18:51..
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İznik'te yaşayan S.A., hırsızlık suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 10 gün önce tahliye edildi. S.A., bu süreçte iş yeri, araç, motosiklet ve otomobilden eşya çalınması gibi 7 ayrı hırsızlık olayına karıştı.

SUÇ KAYDI 49'A YÜKSELDİ

Birçok hırsızlığı güvenlik kamerası tarafından görüntülen S.A.’nın suç kaydı 49’a yükseldi.  Yaşı küçük olduğu için Cumhuriyet Savcılığı’nda ifade veren S.A. tutuklanarak serbest kaldığı Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi’ne geri gönderildi.

7 ayrı suça karışan çocuk tutuklandı VİDEO

Bursa'da 7 ayrı suça karışan çocuk tutuklandı

Bursa'da 7 ayrı suça karışan çocuk tutuklandı

Bursa'da 7 ayrı suça karışan çocuk tutuklandı

Bursa'da 7 ayrı suça karışan çocuk tutuklandı

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