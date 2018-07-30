Sumbas'ta anneleri otomobil çarpması sonucu telef olan henüz 10 günlük 6 civcive evin köpeği annelik yapıyor.

ASLAN'IN YANINDAN AYRILMIYORLAR

6 civciv bütün gün Aslan isimli köpeğin yanından ayrılmıyor. Köpeği anneleri zanneden civcivler, yemlerini de sadece Aslan’ın yanında yiyorlar. Köpeğin üzerine çıkıp inen civcivler Aslan uyurken de onun üzerine çıkıp orada duruyorlar.

DAHA ÖNCE KEDİYE DE ANNELİK YAPTI

Civcivleri benimseyen köpek ise onlara anne şefkati ile yaklaşıp zarar vermiyor. Evin kedisini de yavru iken benimseyen Aslan, ona da annelik yapmış. Kedi, köpek ve civcivlerle kavgasız bir ortamda yaşayan evin sahibi Nail Akduman ise bu durumdan oldukça memnun.

10 günlük civcivlere annelik yapan köpek VİDEO

"KÖPEĞİ ANNELERİ ZANNEDİYORLAR"

Civcivlere Aslan’ın annelik yaptığını belirten Nail Akduman, “10 gün önce yol üzerinde tavuğumuza otomobil çarptı telef oldu. Bu civcivler de yeni yumurtadan çıkmıştı. Henüz 10 günlükler. Köpeği anneleri zannediyorlar. Köpeğimizin adı Aslan. Aslan da onlara annelik yapıyor. Yine aynı şekilde kedimizi de Aslan büyüttü zaten. O da yavru iken annesiz kalmıştı. Aslan kediye de annelik yaptı” şeklinde konuştu.





KÖPEKLER ANA OLMASIN

Anadolu'da sıkça kullanılan "köpekler ana olmasın" sözü; köpeklerin yavrularını her halde koruyup kolladığı ve büyüttüğünü anlatır. Anadolu insanı, bu sözü genellikle bebeğine, çocuğuna bakmayan, doğduktan sonra terk eden insanlar için kullanır.