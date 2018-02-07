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10 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Karabük merkezli 10 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik yapılan operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İHA | 07.02.2018 - 19:13..
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Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince FETÖ ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kapatılan bazı şirket çalışanlarına yönelik Karabük merkezli Eskişehir, Erzurum, Muş, Konya, Bursa, Bolu, Adana, İstanbul ve Düzce’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

FETÖ'YE GEÇİT YOK

Operasyonda, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddia edilen F.N.T., İ.N., A.K., S.K., F.A., D.A.G., R.K., F.Ş., M.B., H.E., H.M., G.A. ve A.T. gözaltına alındı.

Operasyonda ele geçirilen bazı dijital materyallere de el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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