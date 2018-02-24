taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.522
USD
3,7906
EURO
4,6614
ALTIN
161,93
PETR
67,3100

10 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Örgütün TSK ve emniyet yapılanmasına ilişkin operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

AA | 24.02.2018 - 20:56..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK ve emniyet yapılanmasına ilişkin Aydın, İzmir, Kütahya, Uşak, Edirne, Antalya, İstanbul, Giresun, Denizli ve Antalya'daki 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  örgütün "gaybubet" olarak adlandırdığı hücre evlerinin de bulunduğu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

16 GÖZALTI

Operasyonda, "Ömer" kod adlı mahrem imam M.B, Edirne'den yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalandı. Diğer illerdeki operasyonlarda ise aralarında 2 muvazzaf asker, 9 polis, 1 mahrem imam ve kapatılan askeri okullardan atılan 3 eski öğrenci gözaltına alındı. Şüpheliler, ifade işlemleri için Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İstanbul'da AK Parti'nin 25 ilçe başkanı görevden alındı
AK Parti İstanbul il başkanlığında yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrası mevcut ilçelerin 25 ilçe başkanının görevden alınmasıyla yerlerine başka isimler atandı.
Tarla meselesi kanlı bitti: 4 ölü, 2 yaralı
Bolu'nun Seben ilçesinde iki aile arasında çıkan tarla kavgasında tüfekle vurulan aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.
Afrin gazisi: Çok gururluyum
Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Solmaz, Bitlis'teki baba ocağına geldi. Gazi Solmaz, "Seve seve yine oraya hiç düşünmeden giderim." dedi.
Yüksekova'da uyuşturucu operasyonu
Yüksekova'da polisin 2 ayrı eve düzenlediği operasyonda 7 kilo 380 gram metamfetamin, 65 gram afyon sakızı ile 2 av tüfeği ve 1 tabanca ele geçirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ali Kırca öğrencilerle buluştu

Ali Kırca öğrencilerle buluştu

112
Ermeni Soykırımı var diyen 5 Türk vekil

Ermeni Soykırımı var diyen 5 Türk vekil

454
E-devlet yine çöktü

E-devlet yine çöktü

321
Yunanistan Kardak krizinde Lozan’a güveniyor

Yunanistan Kardak krizinde Lozan’a güveniyor

191
'1 Milyon Üye' hedefi 50 binde kaldı

'1 Milyon Üye' hedefi 50 binde kaldı

68
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sefer emri olanlar hazır olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sefer emri olanlar hazır olsun

381
Alman basınından 3. Havalimanı analizleri

Alman basınından 3. Havalimanı analizleri

94
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM