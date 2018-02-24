10 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK ve emniyet yapılanmasına ilişkin Aydın, İzmir, Kütahya, Uşak, Edirne, Antalya, İstanbul, Giresun, Denizli ve Antalya'daki 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün "gaybubet" olarak adlandırdığı hücre evlerinin de bulunduğu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

16 GÖZALTI

Operasyonda, "Ömer" kod adlı mahrem imam M.B, Edirne'den yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalandı. Diğer illerdeki operasyonlarda ise aralarında 2 muvazzaf asker, 9 polis, 1 mahrem imam ve kapatılan askeri okullardan atılan 3 eski öğrenci gözaltına alındı. Şüpheliler, ifade işlemleri için Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.