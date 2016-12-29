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10 ilde FETÖ operasyonu

10 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyonlarda gözaltı çalışmaları sürdüğü bildirildi.

DHA | 29.12.2016 - 12:25
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10 ilde FETÖ operasyonu

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı.

28 KİŞİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Mevlana Üniversitesi ile Selçuk Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesi, teknisyen ve memurlara yönelik 28 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Gözaltı  çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, şüphelilerden 11'nin Konya'da, 16'sının operasyonun düzenlendiği diğer illerde, 1'inin de Litvanya'da olduğu belirtildi. Şüphelilerin çoğunluğunun örgütün haberleşme programı olan 'Bylock'u kullandığı ileri sürüldü.


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