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10. İstanbul Rhythmics Cup, İBB ev sahipliğinde yapıldı

İstanbul Rhythmics Cup Uluslararası Cimnastik Turnuvası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ve ev sahipliğinde yapıldı. Turnuvada 11 ülkeden 505 sporcu yarıştı.

Haber Merkezi | 27.06.2018 - 11:35..
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İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Spor İstanbul ve Türkiye Cimnastik Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen 10. İstanbul Rhythmics Cup Uluslararası Cimnastik Turnuvası Bayrampaşa'da bulunan Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde yapıldı.

10. İstanbul Rhythmics Cup, İBB ev sahipliğinde yapıldı

11 ÜLKEDEN 40 SPOR KULÜBÜ

Her sene büyüyen turnuvaya bu yıl Türkiye’nin yanı sıra Ukrayna, Rusya, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Gürcistan, Bosna Hersek, Kazakistan, Polonya, Ermenistan olmak üzere 11 ülkeden 40 spor kulübü, 67 antrenör ve 30 hakem katıldı. 5-18 yaş arası 505 sporcunun yer aldığı organizasyon farklı yaş kategorilerinde gerçekleştirildi.

Dünya klasmanında yarışan Türk ve yabancı sporcuların da mücadele ettiği organizasyona katılan çocuklar müziğin ritmine uyum, estetik, esneklik, kostüm ve hareketlerdeki başarı gibi birçok farklı alanda hakemlerden puan almaya çalıştı. 5-8 yaş arası minikler kategorisi, 8-10 yaş arası küçükler, 10-12 yaş arası yıldızlar, 13-15 yaş arası gençler ve 15-18 yaş arası büyükler olmak üzere 5 kategoride yarışmalar düzenlendi.

10. İstanbul Rhythmics Cup, İBB ev sahipliğinde yapıldı

TECRÜBE SIRASINA GÖRE YARIŞTILAR

12 yaş kategorisindeki sporcular A, B ve C seviyelerinde tecrübe sırasına göre yarıştı. Gençler ve büyükler kategorisinde (13-15 yaş ile 15-18 yaş) cimnastik ritmik branşının çember, top, ip, lobut ve kurdele gibi aletleri kullanılarak yarışmalar gerçekleştirildi.

5-8 yaş arası minikler kategorisindeki sporcular serbest yarışırken, 13 yaş ve üstü sporcular IFG (International Gymnastics Federation - Uluslararası Cimnastik Federasyonu) standartlarına göre mücadele etti.

10. İstanbul Rhythmics Cup, İBB ev sahipliğinde yapıldı

DERECEYE GİREN SPORCULAR KUPA VE MADALYA ALDI

21 Haziran'da başlayan ve 4 gün süren yarışlarda kendi kategorilerinde dereceye giren sporculara kupa ve madalya verilirken, turnuvada boy gösteren tüm sporcular teşvik amaçlı madalya ile ödüllendirildi.

10. İstanbul Rhythmics Cup, İBB ev sahipliğinde yapıldı

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