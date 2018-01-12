taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.719
USD
3,7743
EURO
4,5462
ALTIN
160,66
PETR
69,2400

10. kattan düşen otizmli genç hayatını kaybetti

İstanbul'da 10. kattan düşen otizmli genç Mert Arabacıoğlu, hayatını kaybetti.

İHA | 12.01.2018 - 04:24..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İstanbul Kozyatağı'ndaki bir sitenin 10. katından henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen 22 yaşındaki Mert Arabacıoğlu, hayatını kaybetti.

10. kattan düşen otizmli genç hayatını kaybetti

AİLEYE POLİS HABER VERDİ

Ailesi içeride otururken, Mert Arabacıoğlu iddiaya göre odasında duruyordu. İddiaya göre odasının penceresinden aşağıya düştü.

Arabacıoğlu’nun aşağıya düşmesi üzerine sesi duyan apartman sakini polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerinin haber vermesiyle şok olan aile sinir krizi geçirdi.

10. kattan düşen otizmli genç hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE MÜDAHALE YAPILDI ANCAK KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Arabacıoğlu’na olay yerinde ki ilk müdahalesinin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10. kattan düşen otizmli genç hayatını kaybetti

10. kattan düşen otizmli genç hayatını kaybetti


İlginizi Çekebilir
Adana'da husumetli olduğu kişinin evini benzin döküp yaktı
Adana'da bir şahsın evi husumetli olduğu kişiler tarafından benzin dökülerek kundaklandı.
Ankara'da zincirleme kaza 2 can aldı
Başkent Ankara'da 3 otomobil ve bir belediye otobüsünün karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Kocaeli'de baba oğul 111 kilo eroinle yakalandı
Emniyet görevlilerinin Kocaeli'de durdurduğu bir minibüsten 111 kilo eroin ele geçirilirken, baba ve 2 oğlu gözaltına alındı.
Diyarbakır'da 13 yoklama kaçağına tebligat yapıldı
Diyarbakır'da 600 polisin katılımıyla helikopter destekli asayiş uygulaması yapıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

25
İsrail'de gözaltına alınan Türk serbest kaldı

İsrail'de gözaltına alınan Türk serbest kaldı

53
1823 FETÖ mağduru göreve iade edildi

1823 FETÖ mağduru göreve iade edildi

14
Libya'nın kimyasal silahları imha edildi

Libya'nın kimyasal silahları imha edildi

19
Yeni KHK ile 262 kişi ihraç edildi

Yeni KHK ile 262 kişi ihraç edildi

11
Khaleesi final sezonu için heyecanlandırdı

Khaleesi final sezonu için heyecanlandırdı

6
Kocaeli'de baba oğul 111 kilo eroinle yakalandı

Kocaeli'de baba oğul 111 kilo eroinle yakalandı

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM