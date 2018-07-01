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10 kişiye çarpan ehliyetsiz sürücü serbest

Diyarbakır'da ehliyetsiz olarak kullandığı araçla 10 kişinin yaralanmasına sebep olan kişi, kazadan bir gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber Merkezi | 01.07.2018 - 13:25..
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10 kişiye çarpan ehliyetsiz sürücü serbest

kaza

24 Haziran'da 2 erkek arkadaşı ve 3 kız arkadaşıyla, dayısının aracını izinsiz alan 18 yaşındaki E.S. trafiğe çıktı.

10 KİŞİYE ÇARPTI

Diyarbakır'ın Diclekent Bulvarı'nda hız yapan E.S., direksiyon hakimiyetini kaybedince, önce seyir halinde içinde 3'ü çocuk 4 kişi bulunan araca çarptı.

Ehliyetsiz sürücü 10 kişiyi ezdi ViDEO

ŞEHİT KIZI AĞIR YARALI

Daha sonra yol kenarında yürüyen şehit korucu İrfan Amaç’ın kızı Mehdiye Amaç’ı ağır yaraladı. Son olarak da dükkanın önünde oturan 1'i çocuk 4 kişiye çarparak durdu.

Kazada yaralanan 4'ü çocuk 10 kişiden, 4'ünün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

SERBEST BIRAKILDI

Olaydan sonra ifadesi alan E.S., ehliyeti olmadığını belirtti. Bir gün sonra mahkemeye çıkarılan E.S., Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliği’nde, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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