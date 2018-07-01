10 kişiye çarpan ehliyetsiz sürücü serbest

24 Haziran'da 2 erkek arkadaşı ve 3 kız arkadaşıyla, dayısının aracını izinsiz alan 18 yaşındaki E.S. trafiğe çıktı.
10 KİŞİYE ÇARPTI
Diyarbakır'ın Diclekent Bulvarı'nda hız yapan E.S., direksiyon hakimiyetini kaybedince, önce seyir halinde içinde 3'ü çocuk 4 kişi bulunan araca çarptı.
Ehliyetsiz sürücü 10 kişiyi ezdi ViDEO
ŞEHİT KIZI AĞIR YARALI
Daha sonra yol kenarında yürüyen şehit korucu İrfan Amaç’ın kızı Mehdiye Amaç’ı ağır yaraladı. Son olarak da dükkanın önünde oturan 1'i çocuk 4 kişiye çarparak durdu.
Kazada yaralanan 4'ü çocuk 10 kişiden, 4'ünün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
SERBEST BIRAKILDI
Olaydan sonra ifadesi alan E.S., ehliyeti olmadığını belirtti. Bir gün sonra mahkemeye çıkarılan E.S., Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliği’nde, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.