1 Liselere tercih süreci yarın başlıyor Milli Eğitim Bakanlığınca liselere geçiş tercihleri yarından itibaren 13 Temmuz Cuma günü saat 17.00'ye kadar alınacak.

2 Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlanıyor Dün tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında vefat eden Prof. Dr. Fuat Sezgin Hoca, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

3 Bojan Krkic'e Süper Lig'den teklif Barcelona, Milan, Roma gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giymesine rağmen istikrarlı bir grafik çizemeyen Bojan Krkic, Akhisarspor'a transfer oluyor.

4 Kadınlar için altın değerinde öneriler Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Eralp Başer kadıların genç kızlıktan itibaren yaptırması gereken sağlık taramalarını, uyması gereken kuralları anlattı.

5 10 kişiye çarpan ehliyetsiz sürücü serbest Diyarbakır'da ehliyetsiz olarak kullandığı araçla 10 kişinin yaralanmasına sebep olan kişi, kazadan bir gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

6 Çocuk gelişiminde annenin rolü Uzman Klinik Psikolog Çiğdem Demirsoy, çocuğun gelişiminde anne ile ilişkinin çok önemli olduğuna dikkat çekti.