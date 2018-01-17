10 klasik kitaba yapılan sert eleştiriler

Dünyada milyonlarca okura ulaşmış ve bütün edebiyatseverlerin severek okuduğu klasik kitaplar hakkında yapılmış sert eleştiriler, sizin de fikrinizi değiştirebilir.

Şayet birazdan vereceğimiz kitap listesinde henüz okumadıklarınız varsa, yapılan yergiler size klavuzluk edebilir. Dünyanın önde gelen gazetelerin ve kitap ekleri editörlerin yaptığı eleştiriler, eserleri adeta yerden yere vuruyor.

Kitapları daha önce okumuşsanız, yapılmış bu eleştirilere katılmayabilirsiniz. İşte 10 önemli yapıta yöneltilen eleştiriler.

JOSEPH HELLER - MADDE 22

"Kitap duygusal açıdan karman çorman; hiçbir ruh hali, kitabın bir bölümden fazla olduğunu kanıtlamak için yeterince ayakta kalamıyor.”

Richard G. Stern, The New York Times Book Review, 1961

MARGARET ATWOOD - DAMIZLIK KIZIN ÖYKÜSÜ

"Atwood’un kendini ifade etme biçimi de ayırt edilmiyor. Bu ciddi bir kusurdur, hatta nesil için affedilemezdir belki de; ki bu nesil, kişilikten yoksunluğunu anlatacak bir dil icat edememiştir.”

Mary McCarthy, The New York Times, 9 Şubat, 1986

ERNEST HEMINGWAY - ÇANLAR KİMİN İÇİN ÇALIYOR

"Mr. Hemingway’e sesleniyorum: Lütfen, kitabın yalnızca katliam kısmını yayınlayın, geri kalanını unutun gitsin; lütfen, İspanya İç Savaşı öykülerini bırakın Malraux yazsın…”

Commonweal, 1940

J.D SALINGER - ÇAVDAR TARLASINDA ÇOCUKLAR

“Bu Salinger denen adam, tam bir kısa öykücü. Hem çocuklara hitap etmeyi de biliyor. Gerçi bu kitabı çıkalı hayli oldu. Bir dolu yavanlık. Şu can sıkıcı salakları ve okul zırvalarını bırakmadı gitti.”

James Stern, The New York Times, 1951

KURT VONNEGUT - MEZBAHA 5

“Romanı oluşturan sarsıntı ve umutsuzluk dolu kısa, düz cümleler, gerçekler silsilesinden veya taşkın bir matemden yeğdir. Durgun, kasti yalınlık ağdalı bir dil kadar tehlikelidir; Vonnegut da kimi zaman bu aptallığa kaptırıyor kendini…”

Susan Lardner, The New Yorker, 17 Mayıs, 1969

VLADIMIR NOBAKOV - LOLITA

"Çılgınlığın sanatsal tehlike hattı, daha da ölümcüldür. Humbert’te olduğu gibi, şahsi düşkünlüğün sapıklık olduğu yerler vardır. Sapıklığı, sapığın coşkusuyla, tiksinmeden açıklamak imkansızdır. Eğer Mr. Nabokov bunu yapmayı denediyse de başarılı olamadı.”

Orville Prescott, The New York Times, 18 Ağustos, 1958

JAMES JOYCE - ULYSSES

"Kitabın üçte ikisindeki bağlantısız, gösterişsizce yazılmış paragraflar zeka kıvraklığından mahrum, (metinde geçtiği şekliyle) sadece mizaha niyetli hoyrat bir şerveti sergiliyor.”

Aramis, “Dürüst Zamanlarda Ulysses Rezaleti”, 1 Nisan, 1922

EMILY BRONTE - UĞULUTULU TEPELER

“Fakir hastanesinden yeni gelmiş gibiysek, Uğultulu Tepeler’in sıkı bir okumasında ilerliyoruz demektir. Jane Eyre’i okumanızı, Uğultulu Tepeler’i çöpe atmanızı tavsiye ederiz.”

Paterson’s Magazine, Şubat 1848

GABRIEL GARCIA MAROUEZ - YÜZYILLIK YAZLNIZLIK

“Dua edelim de, Yüzyıllık Yalnızlık, üstüne yazılan, çok uzun, gözlerde büyütülen romanların yüzyılını beraberinde getirmesin.”

Jonathan Bate, The Telegraph, 25 Eylül, 1999

F. SCOTT FITZGERALD - MUHTEŞEM GATSBY

“Genelde bu kitap bize önemsiz bir amel gibi görünür. Şu anda yazarı bezgin, yorgun ve alaycı görünüyor. Olgunluk veya derinlik olmadığı gibi coşkunluk da yok kitapta. Bize kalırsa, Muhteşem Gatsby’nin adı Long Island’da On Gece olsaydı bari.”

Ralph Coghlan, St. Louis Dispatch, 25 Nisan, 1925

Ergül Tosun

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