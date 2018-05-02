10. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açıyor

1 Su altında Atatürk'ün resmini yaptılar Fethiye düzenlenen "Uluslararası Denizlerimiz ve Renklerimiz Su Altı Resim Çalıştayı" kapsamında, Türkiye, Gürcistan, Nahcivan ve Azerbaycan'dan dalış yapan 13 ressam su altına resim yaptı.

2 EKPSS kura başvuruları başladı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı kurası için bugün başlayan başvurular, 16 Mayıs'ta saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

3 İstanbul Gençlik Festivali başladı Bu yıl üçüncü kez düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali 2- 6 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçileri kabul edecek.

4 'Boğuluyor' ihbarı yapılan kişi: Keyfimi kaçırdınız Antalya'da bir kişi, denizde boğulduğunu sanarak polise ihbarda bulunanlara, "Her gün saatlerce yüzerim. Keyfimi kaçırdınız" diye tepki gösterdi.

5 Günün kitabı: İnsan Olmak İlk kez 1983’te yayımlanan ve defalarca baskı yapan bu kitabında Engin Geçtan, insan olmanın insanı düşürdüğü ikilemi anlatıyor.

6 Sosyal medyada terör propagandasına 1,5 yıl hapis Samsun’da sosyal paylaşım sitesinde terör propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanan şahıs, yargılandığı mahkemece 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.