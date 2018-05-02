10. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açıyor

Fuarda, sosyal sorumluk projesi kapsamında kitap kumbarasında toplanan kitaplar, şehit öğretmenler Aybüke Yalçın ile Necmettin Yılmaz adına okullarda oluşturulan kütüphanelere gönderilecek.
FUARA İLGİ BÜYÜK
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, düzenlediği basın toplantısında, kentte geçen yıl gerçekleştirilen kitap fuarına 727 bin 407 kişinin geldiğini, 9 yıl boyunca ziyaretçi sayısının 3 milyon 877 bin 402 olduğunu kaydetti.
Kitapseverler 10.30 ve 21.00 saatleri arasında fuarı gezme imkanı bulabilecekler.