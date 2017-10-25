taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.206
USD
3,7415
EURO
4,4026
ALTIN
153,60
PETR
58,5200

10 metreden düşen sürücünün duran kalbi çalıştırıldı

İstanbul Üsküdar'da 10 metrelik bir yükseklikten aracıyla uçuruma düşen sürücünün duran kalbi sağlık ekipleri tarafından çalıştırıldı.

25.10.2017 - 02:06
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Üsküdar'da aracıyla yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek yaralanan sürücünün duran kalbi, sağlık ekiplerince uzun süren çabalar sonucu kalp masajıyla tekrar çalıştırıldı.

10 metreden düşen sürücünün duran kalbi çalıştırıldı

Altunizade Kısıklı Caddesi'nde Üsküdar yönünde seyreden Kürşad Ulkat (37) idaresindeki 06 BE 6526 plakalı otomobil, Altunizade metro durağı girişi yakınında virajı alamayarak yolun solundaki demir bariyerlere çarptı.

"AŞIRI HIZLIYDI" İDDİASI

Sürücüsünün aşırı hızlı olduğu iddia edilen araç daha sonra bariyerleri kırıp yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağıda bulunan kavşağa düştü.

10 metreden düşen sürücünün duran kalbi çalıştırıldı

Ulkat, aracında sıkışarak ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

Olay yerinde kalbi duran sürücüye 112 Acil Servis görevlileri uzun süre kalp masajı yaptı.

Kalbi yeniden çalıştırılan Kürşad Ulkat, ambulansla yakındaki özel bir hastaneye götürüldü.

İlginizi Çekebilir
Düğünden sonra sahte gelin sahte takı kavgası
Zonguldak'ta gerçekleşen bir düğünden 15 gün gelinin evden kaçması ortalığı ayağa kaldırdı.
Ailesini rehin alan kişi polisler tarafından ikna edildi
Ankara'da annesi ve kız kardeşini rehin alan F.G, polisin 2 saat süren ikna çabaları sonucu teslim oldu.
Siyami Ersek'teki çatışma hakkında başsavcılıktan açıklama
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi'nde çıkan kavga hakkında açıklama yaptı.
Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu
Şanlıurfa'da yapılan tarihi eser operasyonunda pişmiş topraktan yapılan figürler ele geçirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dursun Özbek: Hemen havaya bürünmek bize zarar verir

Dursun Özbek: Hemen havaya bürünmek bize zarar verir

7
Muğla'da merdivenlerden düşen DJ ağır yaralandı

Muğla'da merdivenlerden düşen DJ ağır yaralandı

4
Suudi Arabistan Veliaht Prensi: Ilımlı İslam'a döneceğiz

Suudi Arabistan Veliaht Prensi: Ilımlı İslam'a döneceğiz

68
Düğünden sonra sahte gelin sahte takı kavgası

Düğünden sonra sahte gelin sahte takı kavgası

4
Atillaş Taş: Beni cezaevine atanlara teşekkür ediyorum

Atillaş Taş: Beni cezaevine atanlara teşekkür ediyorum

1
Emre Çolak'ın takımında teknik direktör değişti

Emre Çolak'ın takımında teknik direktör değişti

0
Barzani referandumu dondurdu

Barzani referandumu dondurdu

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM