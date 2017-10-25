10 metreden düşen sürücünün duran kalbi çalıştırıldı

İstanbul Üsküdar'da 10 metrelik bir yükseklikten aracıyla uçuruma düşen sürücünün duran kalbi sağlık ekipleri tarafından çalıştırıldı.

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Atillaş Taş: Beni cezaevine atanlara teşekkür ediyorum

Tahliye edilen Atilla Taş, takipçilerinin kendisini gaza getirdiğini ve bundan sonra bayramlarda Tweet atacağını söyledi.