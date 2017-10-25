10 metreden düşen sürücünün duran kalbi çalıştırıldı

Üsküdar'da aracıyla yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek yaralanan sürücünün duran kalbi, sağlık ekiplerince uzun süren çabalar sonucu kalp masajıyla tekrar çalıştırıldı.
Altunizade Kısıklı Caddesi'nde Üsküdar yönünde seyreden Kürşad Ulkat (37) idaresindeki 06 BE 6526 plakalı otomobil, Altunizade metro durağı girişi yakınında virajı alamayarak yolun solundaki demir bariyerlere çarptı.
"AŞIRI HIZLIYDI" İDDİASI
Sürücüsünün aşırı hızlı olduğu iddia edilen araç daha sonra bariyerleri kırıp yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağıda bulunan kavşağa düştü.
Ulkat, aracında sıkışarak ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.
Olay yerinde kalbi duran sürücüye 112 Acil Servis görevlileri uzun süre kalp masajı yaptı.
Kalbi yeniden çalıştırılan Kürşad Ulkat, ambulansla yakındaki özel bir hastaneye götürüldü.