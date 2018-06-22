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10 metrekarelik dükkanında 52 yıldır ayakkabı yapıyor

Giresun'da yaşayan ayakkabı ustası Muhammet Çalık, 52 yıl önce amcasının yanından ayrılıp açtığı dükkanda el emeği ayakkabılar üretiyor.

AA | 22.06.2018 - 12:58..
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10 metrekarelik dükkanında 52 yıldır ayakkabı yapıyor

Giresun Eynesil'de 52 yıl önce açtığı dükkanında mum ışığıyla iş yetiştirmeye çalışan ayakkabı ustası Muhammet Çalık, işlerin azalmasına rağmen mesleğinden vazgeçmiyor.

Yaklaşık 59 yıl önce amcasının yanında çalışarak ayakkabı yapım ve tamir işini öğrenen 73 yaşındaki Muhammet Çalık, ustalığa ilerledikten sonra kendi iş yerini açtı.

10 metrekarelik dükkanında 52 yıldır ayakkabı yapıyor

EL EMEĞİ AYAKKABILAR

10 metrekarelik dükkanında, ilk yıllarda gaz lambası veya mum ışığında geç saatlere kadar çalışarak el emeği ayakkabılar üreten ve aldığı siparişleri yetiştiren Çalık, mesleğini başkalarına da öğretiyor.

Muhammet Çalık, ilk zamanlar dükkanının bulunduğu binanın inşaat halinde olduğunu ve yarım asrının bu dükkanda geçtiğini, 4 çırak yetiştirdiğini söyledi.

10 metrekarelik dükkanında 52 yıldır ayakkabı yapıyor

"AYAKKABILARTI HEP ELDE YAPARDIK"

Muhammet Çalık, "Sabah başlardık, gece 12'ye kadar çalışırdık. Ramazan'da sahura kadar çalışırdık, dükkanı kapatır, eve giderdik. Gençliğin verdiği güç olsa gerek, şu anda aynı işi yapamam. O zamanlar 4 saat istirahatle çalışırdım. O zamanlar ayakkabılar hep elde yapılırdı, makine yoktu. İş yetiştirmek için gaz lambası ve mumlarla çalışırdık. Ayakkabıların altlarına sağlam malzemeler çakardık. Şimdilerde araçlarla her yere gidiliyor, ayakkabılar çok eskimiyor" dedi.

10 metrekarelik dükkanında 52 yıldır ayakkabı yapıyor

"BU İŞLE MUTLU OLUYORUM"

Muhammet Çalık, "Bu mesleğe her zaman ihtiyaç var, eskisi kadar olmayabilir ama işini bildikten sonra bazı ek işler yapılabilir. Ayakkabı sökülüyor, fermuar dikme işleri oluyor. Bu, ölmez bir zanaat. Burada dükkanı açıyorum, gelen giden arkadaşlar oluyor, sohbet ediyoruz, vakit geçiyor. Bu işi yaptıkça günlerim iyi geçiyor." şeklinde konuştu.

10 metrekarelik dükkanında 52 yıldır ayakkabı yapıyor

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