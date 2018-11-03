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10 milyon euroluk tabloyu gasbedenler yakalandı

Antalya'da İran vatandaşının elinde bulunan Fransız ressam Henry Matisse'e ait yaklaşık 10 milyon euro değerindeki tabloyu silah zoruyla aldığı iddia edilen 1’i emekli polis 2 şüpheli yakalandı.

İHA | 03.11.2018 - 16:03..
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Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, dün Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğinde ifade veren İran vatandaşı M.F, İran'daki dedesinden miras, Henry Matisse'nin eseri olan değerli bir tablonun bir takım planlarla, tehditle ve silah zoruyla elinden alındığını iddia etti.

M.F, olayla ilgili Y.E, emekli polis memuru M.Y, kafasına silah dayayarak zorla araca bindirdiği öne sürülen K. ile arkadaşı İranlı A.M.V.'den davacı ve şikayetçi oldu.

2 KİŞİ YAKALANDI

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında harekete geçen polis ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası, Y.E.’i Mahmutlar Mahallesi, M.Y. ise Oba Mahallesi’ndeki adreslerine yapılan operasyonla gözaltına aldı.

10 milyon euroluk tabloyu gasbedenler yakalandı

2 FİRARİ ARANIYOR

Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada söz konusu tablo da ele geçirildi. Ekipler, olayla ilgili 2 şüphelinin daha yakalanması için çalışma başlattı.

TABLONUN DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Gözaltındaki Y.E. ve M.Y. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fransız ünlü ressam Henry Matisse'ye ait tablonun piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon euro olduğu öğrenildi.

10 milyon euroluk tabloyu gasbedenler yakalandı

10 milyon euroluk tabloyu gasbedenler yakalandı

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