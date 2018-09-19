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10 milyon yıl önce yaşamış fil fosillerini çoban buldu

Kayseri'de bir çoban tarafından milattan 9-10 milyon yıl önce yaşadığı sanılan fillere ait kafatası ve kalça kemikleri bulundu.

DHA | 19.09.2018 - 18:38..
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Bölgede oturan ve keçi çobanlığı yapan Murat Adıyaman, geçen yıl Erkilet Mahallesi'nin Yamula Baraj Gölü kıyısındaki Çevril ve Taşan bölgelerinde çok büyük kemik kalıntıları gördü.

Olayın ortaya çıkması üzerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği destekle Hacı Bektaş Üniversitesi Güzel Sanatlar Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan ve Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu tarafından bölgede 'Mega Fauna' araştırma ve kazısı başlattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi kazı çalışmalarına maddi ve araç-gereç takviyesinde bulundu.

"DÜNYADAKİ TEK ÖRNEK"

Prof. Dr. Okşan Başoğlu, "Anadolu'da özellikle Kapadokya bölgesinde bundan 10 milyon yıl önce 'Konobledon' diye adlandırdığımız fil cinsinin fosilleri olduğunu sandığımız kalıntılarla karşılaştık. 4 dişi olan ve dişlerini kürek gibi kullanıp kazıyan bu fillerin fosillerinin olduğu anlaşılırsa Anadolu'daki ilk 'Konobledon' cinsi olduğu ortaya çıkacaktır. Eğer bir başka tür olursa da,  bu dünyadaki tek örnek olacaktır. Bilimsel çalışmamız laboratuar çalışmaları ile desteklenerek bulunan fosil parçaları temizlenecek, ölçümlenecek ve gerçek ortaya çıkacak.'' dedi

"İNCELEMELERİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Hacı Bektaş Üniversitesi Güzel Sanatlar Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan ise "Günümüzde 9 milyon yıl önce fil olduğunu sandığımız bu hayvanlar tıpkı Afrika'da olduğu gibi Anadolu'da bu bölgede yaşamışlar. Şuanda bulunan fosilleri dikkatle inceliyoruz. Bu boyutta ve sağlamlıkta dünya üzerinde literatüre geçmiş başka örnekler henüz yok. Şuanda fil olduğunu sandığımız canlının kafatası ve kalça kemikleri ve yine aynı bölgede bulunan 3 toynaklı atların fosillerini inceliyoruz. Henüz incelemelerimizin başındayız." diye konuştu.

10 milyon yıl önce yaşamış fil fosillerini çoban buldu

10 milyon yıl önce yaşamış fil fosillerini çoban buldu

10 milyon yıl önce yaşamış fil fosillerini çoban buldu

10 milyon yıl önce yaşamış fil fosillerini çoban buldu

10 milyon yıl önce yaşamış fil fosillerini çoban buldu
10 milyon yıl önce yaşamış fil fosillerini çoban buldu


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